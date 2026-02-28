Basket, come fosse una finale: supersfida Dierre-Alfa Catania

Big match assoluto in C Unica. L’anno scorso valse la vittoria del campionato.

Quest’anno, le due squadre in questione sperano di ripetersi e provare ad andare fino in fondo.

Alle ore 18.30 di sabato 28 febbraio si gioca la quarta giornata della Poule Promozione in Serie C Unica.

La Dierre viaggia alla volta di Catania.

Lo scenario è sempre lo stesso:la Palestra Leonardo Da Vinci, casa dell’Alfa Catania.

Tanti i survivor: Drigo,il giovane Torrisi, Budrys, Patanè ed il Capitano Abramo per l’Alfa con il confermato Zecevic in panchina, Fazzari, Cernic, La Mastra, Alescio per gli ospiti.

Partita che sarà utilissima per capirci qualcosa in più riguardo il ranking e la griglia PlayOff.

Tutto può succedere:le squadre hanno comandato i rispettivi raggruppamenti, l’Alfa fino al ritorno del Gela, oggi capolista, la Dierre fino in fondo.

I rosso azzurri arrivano alla sfida dalla tonica vittoria in casa dei giovani Svincolati ma hanno perso nella Poule cedendo alla Nova.

La Dierre, ha perso contro Gela ed è reduce da un bis di successi agevoli con Cus Catania e Giarre.

Pronostico complicato, e tante belle individualità in scena.

Arbitrano i signori Antonio Cantarella di Giarre e Matteo Gazzara di Messina.

Classica diretta sulla pagina social dell’Alfa Basket Catania.