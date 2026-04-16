Comunali, presentato il simbolo e il progetto di ‘Ogni giorno Reggio Calabria’

“Oggi non presentiamo semplicemente un simbolo elettorale. Oggi raccontiamo un percorso. Un’idea. Una visione che nasce da lontano e che, passo dopo passo, è diventata qualcosa di molto più grande di uno slogan.

Lo dichiara il consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta, fondatore del movimento politico culturale “Ogni Giorno Calabria” e della lista civica “Ogni Giorno Reggio Calabria”.

Le origini del progetto “Ogni Giorno”

“Ogni Giorno non nasce oggi, in una stagione elettorale. Non è una costruzione dell’ultimo momento. È nato a sostegno del mio progetto regionale come racconto quotidiano di una terra viva, operosa, che non si arrende. È nato per dare voce a chi ogni giorno, nei nostri comuni, lavora, costruisce, resiste, resta.

E nel tempo questo racconto si è trasformato. Da slogan è diventato comunità. Da comunicazione è diventato organizzazione. Da intuizione è diventato un movimento civico, culturale e politico, che oggi è radicato in tanti territori della provincia di Reggio Calabria.

“Ogni giorno Taurianova”, “Ogni giorno Palmi”, “Ogni giorno Roccella”, “Ogni giorno San Ferdinando”, giusto per citare alcuni esempi, che non sono solo nomi. Sono esperienze, volti, amministratori, cittadini che hanno scelto di impegnarsi, di partecipare, di mettersi in gioco per le proprie comunità.

OGNI GIORNO REGGIO CALABRIA condivide questo percorso con il Movimento nazionale Libertà è Democrazia. E ringrazio il Movimento per avere scelto il nostro simbolo per partecipare a questa importante sfida elettorale.

Il rapporto tra civismo e Forza Italia

Questo è il punto centrale: abbiamo costruito una rete. Una rete vera, fatta di persone, non di simboli. E dentro questa rete si riconosce un’idea precisa di politica: una politica che parte dai territori, che ascolta, che costruisce soluzioni concrete, che non vive solo nei palazzi ma soprattutto nelle comunità.

È esattamente qui che si inserisce il senso della scelta di oggi.

“Perché un esponente di primo piano di Forza Italia decide di promuovere e organizzare il civismo?” Mi è stato chiesto. La risposta è semplice – dichiara Giannetta – ma profondamente politica. Perché Forza Italia è, da sempre, la casa naturale dei moderati. È la casa della libertà, del buon governo, dell’equilibrio, della responsabilità. È il luogo politico che più di altri ha saputo accogliere energie civiche, esperienze amministrative, competenze diffuse.

Aggregare il civismo non è un’alternativa ai partiti. È il loro completamento più autentico. Significa aprire, includere, valorizzare. Significa costruire una proposta più larga, più credibile, più radicata. Ed è esattamente quello che stiamo facendo oggi a Reggio Calabria.

Reggio Calabria e la sfida del cambiamento

“Ogni giorno Reggio Calabria” nasce dentro questo percorso. Non è un episodio isolato, ma il punto di approdo di un lavoro lungo anni – dichiara ancora Giannetta – Un lavoro che, voglio ricordarlo, era già stato messo in campo nel 2020. Allora non è bastato. Il centrosinistra ha vinto e ha governato questa città per dodici anni.

Dodici anni. Un tempo lungo, lunghissimo, in cui però Reggio Calabria non ha ricevuto le risposte che attendeva. Non ha visto realizzarsi fino in fondo quel cambiamento che i cittadini desideravano. E oggi questo dato è sotto gli occhi di tutti. In città c’è un desiderio fortissimo di cambiamento. Un desiderio reale, tangibile, che si percepisce parlando con le persone. Che Va organizzato e trasformato in proposta politica credibile.

E noi lo stiamo facendo con serietà. E lo vogliamo fare sostenendo con convinzione la candidatura di Francesco Cannizzaro. Una candidatura che oggi unisce, compatta, rafforza. Una candidatura che vede al suo fianco tutta la comunità di Forza Italia in Calabria e, insieme, tutta la comunità di “Ogni giorno”.

C’è un sostegno pieno. Perché Francesco Cannizzaro è la scelta ideale per Reggio Calabria. Ha visione, ha grinta, ha passione. Ma soprattutto ha un amore profondo per questa città. E lo ha dimostrato negli anni con l’impegno e con risultati concreti.

Una lista civica per la città

Noi non vediamo l’ora di metterci a lavoro. Di farlo insieme. Di farlo con responsabilità. Per guidare Reggio Calabria verso quello che merita davvero: tornare protagonista della propria storia. Lo vogliamo fare mettendo insieme il meglio della politica e il meglio del civismo.

Lo vogliamo fare portando a Reggio Calabria quello che oggi sta già accadendo a livello regionale. Perché la Calabria oggi ha un governo che ha visione e concretezza. Un governo che sta dimostrando che il cambiamento non solo è possibile, ma è già in atto.

E allora la sfida è semplice e ambiziosa allo stesso tempo: portare quello stesso modello anche nella città di Reggio Calabria.

“Ogni giorno Reggio Calabria” è questo. È un ponte tra territori e istituzioni. È uno spazio aperto a chi vuole contribuire. È una comunità che cresce, che si organizza, che si mette al servizio della città. È una lista di donne e uomini che desiderano impegnarsi. Per una città più moderna. Più efficiente. Più giusta. Più orgogliosa della propria identità.

Perché questa non è la storia di uno solo. È una storia collettiva. È la storia di una Calabria che ogni giorno sceglie di non arrendersi. E di una Reggio Calabria che oggi vuole finalmente cambiare passo.

“Siamo la classe civile che diventa classe dirigente e Ogni giorno Reggio Calabria nasce da qui – dichiara l’avvocato Vincenzo Coordinatore del Movimento politico culturale Ogni Giorno Calabria e della Lista Ogni Giorno Reggio Calabria – E’ una lista forte, completa, fatta di uomini e donne della società reggina. Non politici di professione ma cittadini impegnati che hanno deciso di scendere in campo perché forse è arrivata l’ora di cambiare davvero.

Il nostro nome è un impegno: non annunci spot, ma lavoro ogni giorno per ricucire Reggio. Perché Ogni Giorno Reggio Calabria è fatta di persone che hanno deciso di non rassegnarsi. Abbiamo un ottimo candidato sindaco. Abbiamo una squadra vera, abbiamo un’idea di città. Ma soprattutto abbiamo un debito con chi verrà dopo di noi: lasciarli una Reggio migliore di quella che abbiamo trovato”.