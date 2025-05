Basket: Dierre-Alfa Catania, tutto pronto per la finale

A poche ore dalla finale che vedrà affrontarsi Dierre Basketball e Alfa Catania, il capitano bianco-blu Luca Laganà si è raccontato, tracciando un bilancio di questa straordinaria stagione e anticipando i temi della decisiva sfida in campo sabato 24 presso la Palestra Leonardo da Vinci di Catania alle ore 18.30.

“Prontissimi per la finale – esordisce Laganà – questa è la conclusione di un percorso di crescita, fatto di ostacoli superati grazie all’unione del gruppo“. Il capitano della squadra reggina non nasconde l’orgoglio per quanto costruito: “Voglio fare i complimenti a tutto lo staff, al coach Peppe Cotroneo, Filippo Marcianò e Francesco Morabito che hanno fatto un lavoro encomiabile, ai miei compagni e a tutta la società. Nulla si fa da soli e questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra“.

La Dierre arriva a questa finale superando le previsioni: “Sulla carta non ci davano tra i possibili finalisti – ammette Laganà – ma abbiamo dimostrato che con lavoro e coesione si possono superare le aspettative. Come ha detto il mio compagno Barrile, ora che siamo in ballo, balliamo!“.

Sulla serie che attende la squadra, il capitano non ha dubbi: “Mi aspetto una finale estremamente bella, da giocare, vedere e vivere. Siamo due squadre che si accoppiano bene, simili fisicamente, con giocatori di talento e due grandi allenatori alla guida”. Laganà sottolinea anche l’aspetto del pubblico: “La palestra di Catania è sempre calorosa, mentre qui a Reggio abbiamo visto in semifinale una grande partecipazione. Speriamo in ancora più sostegno per gara 2“.

Il Coach?: “Lo conosco dalle giovanili, ho sempre apprezzato il suo modo di costruire le squadre con pazienza. Quest’anno ho scoperto il suo lato umano ed empatico, che ha fatto la differenza. È una spugna che sa trasformare tutte le informazioni in soluzioni concrete“.

“Sulla carta l’Alfa è favoritissima, ma il campo si gioca 5 contro 5, il canestro è a 3.05 e la palla è rotonda. Vedremo se confermeranno i pronostici o se riusciremo a sorprendere ancora“.