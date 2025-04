Basket: in campo la Dierre per un match tutto da seguire contro la capolista

La Dierre cambia campo per l’ultima della stagione regolare. Occhi ed orecchie aperte dagli altri campi ma occorre provarci. Si gioca al Palalumaka complice l’indisponibilità del Palacalafiore.

Arriva la capolista del girone.

L’Alfa Catania, società con trascorsi in B, è un arsenale incredibile:allena l’esperto Coach Željko Zečević.Ha lavorato in Italia a Vicenza, Cantù, La Maddalena, Udine, Scafati e Potenza, Tunisia,Marocco,Guinea a non solo.

Allenatore dal respiro internazionale che può vantare sulle conferme di Abramo,Budrys,Patanè e Pappalardo, l’ex di turno Smorto,Gatta,Drigo e non solo.

I bianco-blu arrivano alla sfida dalla sconfitta del Palalivatino di Gela: voglia di migliorare immediatamente le percentuali, entrare in clima Playoff carichi come si deve, firmare l’impresa e sigillare il terzo posto, posizione che varrebbe il miglior piazzamento di sempre del club in stagione regolare.

46 punti per l’Alfa, 34 per i bianco-blu che non molleranno la presa.

Diretta assicurata su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre Basketball Reggio Calabria.

Arbitrano i signori Gianvito Fontanella Molea di Soverato ed Andrea Staropoli di Sellia Marina.