Basket: Dierre, è arrivato il giorno della ‘bella’ che un posto per la B

E’ già arrivato il momento dell’ora X. “La bella”.

Si gioca gara tre di finale del campionato di Serie C Calabria-Sicilia.

Stasera alle ore 18.30, palla a due tra l’Alfa Catania e la Dierre Basketball Reggio Calabria.

Posta in palio altissima, con voglia di alzare il trofeo del campionato e proiettarsi verso gli spareggi a caccia di un posto in Serie B interregionale.

Sfida “mentale”, fisica, tecnica tra due squadre pronte a dare il massimo.

74 a 67 in gara uno a favore dei rosso-blu. Ribaltamento e pareggio nella serie grazie all’83 a 77 ottenuto dai ragazzi di coach Cotroneo al Palacalafiore.

Sabato, non si potrà più sbagliare.

Per la Dierre, con un traguardo storico già raggiunto, c’è grande motivazione.

Quella di provare a cavalcare un’onda meravigliosa e mai doma che ha portato i bianco-blu del Presidente Filianoti fino a qui, giocando un basket appassionato ed appassionante, pallone dopo pallone.

Diretta social sulla pagina Facebook dell’Alfa Catania.

Arbitrano i signori Carmelo Fiannaca di Siracusa e Carlo D’Amore di Messina.