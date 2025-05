Basket: una bellissima Dierre conquista la finale per la B

Una delle più belle partite degli ultimi anni per intensità. Due pubblici super, grazie all’arrivo dei tifosi di Gela. Clima di fair play assoluto. La Dierre, però, scrive la storia, la sua storia: è 2-0 nella serie.

Ribaltati qualsiasi tipo di pronostici. I bianco-blu del Presidente Filianoti accedono alla finalissima per volare in B. Un capolavoro tecnico e tattico del Coach Peppe Cotroneo, sempre più anima di un gruppo unito e vincente.

Parte meglio Gela. Caiola insacca una tripla. I due Musikic segnano entrambi.

La Dierre trova certezze da Barrile e da un concreto Trinca. Il vantaggio, però, è ospite, ed arriva anche sul più sette con la tripla di Todorovic.

Determinanti, sin dal primo quarto, un ottimo tiro in allontanamento del capitano Luca Laganà ed il buzzer di fine quarto del giovane reggino Alescio che porta il risultato sul 16 a 20.

Nel secondo periodo, gli ospiti, trascinati da un bellissimo pubblico da trasferta volano a mille: Todorovic da tre segna il più nove. Vaso Musikic inizia il suo tour da showtimer in schiacciata.

La Dierre non si scompone e gioca la propria pallacanestro: bravo La Mastra in uscita dalla panchina servendo Railans. Si sbaglia tanto, si segna poco.

Una lunga sequenza di liberi, per la Dierre, dopo un tecnico contro Gela, impatta.

La prima rimonta è compiuta. Gela ripassa avanti e sarà ancora La Mastra nel rifirmare il vantaggio in penetrazione. Buono, l’impatto di un altro giovanissimo, come Peppe Idone, che firma il più 3.

La Dierre vola sul più sei grazie alla tripla di Cernic. Si volge all’intervallo lungo sul più cinque per la Dierre.

Nel terzo periodo, Gela inizia con estrema voglia di vincerla: Musikic, Gaspare Caiola e Stanic, segnano i canestri del pari. Susseguirsi di emozioni nella prima parte del quarto.

Barrile segna, Angius idem. Trinca riscalda la mano da tre, lo segue Todorovic per Gela.

Stanic, realizza in penetrazione un nuovo mini vantaggio.

La super tripla in contropiede ancora di Stanic, manda avanti di tre gli ospiti, ma la Dierre gioca con caparbietà e realizza ai liberi con Railans.

Più Gela che Dierre nella prima parte di quarto periodo. A Todorovic risponde Trinca, sempre dalla lunga.Musikic vola ancora in schiacciata ed è più tre a metà quarto. Trinca è impattante e segna ancora da tre. Cernic ruba e vola da solo in contropiede per il più 2.

Ad un minuto e undici dalla fine, Musikic pareggia ancora. A quel punto, Barrile diventa glaciale ai liberi.

Gela pasticcia. La Dierre vola sul più 7 e trionfa.E’ 79 a 72.

Il tabellino

Dierre-Gela Basket 79-72

(16-20,20-11,19-25,24-16)

Dierre:Railans 6,A.Trinca 19,Vukosavlievic,La Mastra 2,Cernic 11,Alescio 3,Idone 3,Angius 7,Laganà 2,Ripepi 4,Barrile 22.All Cotroneo Ass Marcianò

Gela:OI.Musikic 7,Bernardo,Todorovic 16,Stanic 11,Julakidze,Tomic,Caiola E. 3,Farruggia,Caiola G 10,Husam,Musiikic 26,Golubovic.All Bernardo

Arbitri Fontanella Molea e Smirne