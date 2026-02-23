Basket: la Dierre stritola anche Giarre e prosegue la sua marcia verso la poule promozione

La Dierre Basket Reggio Calabria continua la sua marcia nella Poule Promozione. Al Palacalafiore, la squadra di coach Inguaggiato ha superato con un netto 87-66 il Basket Giarre, centrando il secondo successo consecutivo nella fase “Poule Promozione” e confermando buoni segnali in vista della fase clou della fase che porterà i reggini sabato in casa dell’Alfa Catania, Comiso in casa successivamente e Gela ancora in casa ancora dopo.

Una gara gestita con autorità fin dalle prime battute dai reggini, che hanno chiuso i primi due quarti avanti di 12 lunghezze (45-33), per poi dilagare nella ripresa e regalare minuti preziosi a tutti gli effettivi a disposizione.

L’approccio della Dierre è stato subito di quelli giusti. Il primo quarto si chiude sul 22-15, con i padroni di casa che trovano buone trame offensive e una solida intensità difensiva. Nel secondo periodo, Giarre prova a reagire e, approfittando di un lieve calo di tensione locale, arriva a ridurre il gap fino al -9. È il momento più delicato del match per Reggio, ma la squadra non si scompone e, con un parziale di 23-18, allunga nuovamente prima dell’intervallo lungo.

Nella seconda metà di gara il copione non cambia. La Dierre preme sull’acceleratore e scava un solco sempre più profondo (23-14 il parziale del terzo quarto), rendendo il finale una lunga fase di rodaggio in vista dei prossimi impegni.

Nonostante l’assenza di Petrovic, la Dierre ha spadroneggiato in lungo e in largo, mettendo in mostra un collettivo profondo e talentuoso. In evidenza Miljanic, top scorer della serata con 20 punti, autore di una spettacolare schiacciata nel quarto periodo che ha infiammato il pubblico presente. Bene anche Scortica (19 punti)importante,Cernic e Gallardo (11).

Prestazione volitiva per il Basket Giarre, apparsa in evidente difficoltà fisica e di organico ma con tanti giovani in campo. La squadra etnea ha pagato a caro prezzo le assenze, gli infortuni e la condizione non ottimale del playmaker Signorino. In attacco si sono salvati solo Elia (17 punti) e Leonardi (13).

Il tabellino

Dierre Basketball Reggio Calabria-Basket Giarre 87-66

(22-15, 23-18, 23-14, 19-19)

Dierre Basket Reggio Calabria:Cernic 10,Epifani 2,Arrighini 6,Fazzari 3,La Mastra,Ripepi 2,Donati 5,Gallardo 11,Scortica 19,Alescio 9,Miljanic 20,Petrovic.All Inguaggiato Ass Marcianó

Giarre:Kantè 6,Strazzeri 2,Signorino 7,Leonardi 13,Burzillà 2,Di Donato,Tongue 11,Barresi 3,Egwoh 4,Elia 17.All D’Urso Ass D’Angelo

Arbitri Fontanella e Prestia