Basket: la Dierre non si ferma più. Battuto anche Palermo

La Dierre Basketball Reggio Calabria continua il suo ottimo campionato in C Unica Calabria e Sicilia con una solida vittoria contro il Cus Palermo al PalaCalafiore.

Nonostante l’assenza di Fortunato Barrile, i ragazzi di coach Cotroneo hanno offerto una prestazione di grande solidità e gioco di squadra, superando le difficoltà iniziali e imponendosi con un punteggio netto, con un vantaggio sempre o quasi in doppia cifra.

Il Cus Palermo, guidato da coach Federico Catania, ha provato a impensierire i padroni di casa con le giocate di Inzerillo e Pirrera,e con tanta intensità ma Reggio ha reagito con veemenza. Edoardo Angius ha orchestrato la manovra con grande maestria, Fazzari super, Vukosavljevic ha deliziato il pubblico con le sue giocate chirurgiche e Railans ha portato energia e atletismo(25-10 il primo quarto). Degno di nota l’impatto del giovane Peppe Idone, arrivato dalla Don Bosco Livorno, autore di 9 punti in soli 3 minuti nel secondo periodo e nel complesso sostanzioso e convincente.

Minuti importanti per tutto il gruppo Dierre, da un Alescio in ripresa, ad un La Mastra sempre più convincente, passando per la certezza Andrea Ripepi.

Jacopo Bruno e Bonanno saranno gli ultimi a mollare per gli ospiti.

22 punti per il top scorer Pirrera.

Unica nota negativa per la DR Reggio Calabria, il risentimento muscolare accusato dal capitano Luca Laganà avvenuto nell’ultimo giro di lancette. Si spera in un suo pronto rientro per i prossimi impegni di campionato.

Nonostante la sconfitta, il CUS Palermo esce a testa alta dal PalaCalafiore, consapevole di aver affrontato una squadra di grande valore che continua a convincere e s’insedia, insieme all’Alfa Catania, temporaneamente sulla vetta della classifica, detenuta dal Comiso.

Dierre Basketball Reggio Calabria – CUS Palermo 91-71

(25-10, 20-24, 19-14, 27-23)

Dierre Basketball:Railans 19, Vukosavljevic 10, La Mastra 8, Idone 12, Fazzari 14, Angius 13, Laganà 5, Ripepi 10,Alescio,Barrile.All Cotroneo,Ass Marcianò

Pirrera 22, Bonanno 14, Corrao 9, Filippone 2, Bruno 14, Inzerillo 8, Benfratello 2,Mensah,Bertolino,Fontana,Geraci.All Catania

Arbitri Rosa Anna Nocera di Catanzaro ed Antonio Caputo di Lamezia Terme