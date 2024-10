Basket: la Dierre Reggio Calabria al primo test amichevole

E’ tutto pronto per il primo test amichevole della stagione della Dierre Reggio Calabria.

A sette giorni esatti dall’inizio del campionato, programmato con la trasferta dei reggini sul campo del Castanea alle ore 18.30 del 9 ottobre, Suraci e compagni scendono in campo per un allenamento congiunto contro Basketball Lamezia.

Un buon modo per vedere all’opera i nuovo innesti, da Tomic Feric a Nardi passando per Ravì uniti alle vecchie conoscenze del basket di Calabria come Luca Laganà,Scialabba,Suraci,Dmitrovic,Ripepi e Crupi.