Basket: altro colpo per la Dierre Reggio, preso Nardi

E’ Riccardo Nardi il secondo colpo di mercato della nuova Dierre Basketball Reggio Calabria del Presidente Roberto Filianoti.- scrive la nota.

Nardi è il nuovo playmaker della formazione che verrà affidata al Coach Giovanni Rugolo.

Volto totalmente nuovo per il basket di Calabria.

Playmaker di 23 anni, Nardi è reduce dalla splendida vittoria del campionato di C Silver a Campli, dove, è stato guidato da una vecchia conoscenza del basket reggino, come il Coach felsineo Tarquini.

Il bagaglio d’esperienza del nuovo colpo del General Manager Daniele Saccà ha mosso i primi passi nel basket capitolino: dall’Eurobasket alla Virtus Roma, dalla Pamphili World Roma alla Nuova Lazio Pallacanestro Riano.

La sua prima esperienza al Sud è stata nella stagione 2018-19 al Basket Club Ragusa.

Due anni orsono, invece, ha militato nel Pescara Basket prima dell’esperienza vincente al Campli nella Farnese Pallacanestro.

Giocatore che lavora e gioca per il collettivo.

Regista vero con grande voglia di fare e spirito di sacrificio già pronto a sacrificarsi per la causa Dierre.

Benvenuto Riccardo!