Basket: la Dierre in trasferta con due nuovi giocatori

Con due nuovi giocatori nel roster e tanta voglia di vincere, la Dierre viaggia alla volta di Siracusa.

Gara tostissima. Palla a due alla Palestra Akradina.

I bianco-blu hanno ingaggiato Alessandro Trinca da Argenta e Roberto Cernic dalla Serie B di Ferentino e non vedono l’ora di farli esordire.

Siracusa, è ben altra squadra rispetto a quella vista nella sfida di andata 88 a 53 a favore di Capitan Laganà e soci.

L’inserimento nel roster di Vuk Gojgovic, pedina cardine del roster di Coach Bonaiuto, insieme all’ultimo arrivato Peral Solana hanno dato nuove energie ad una formazione che ha 12 punti in classifica e grande voglia di emergere.

La Dierre, dal canto suo, dopo una intensa settimana di allenamenti, vuole vincere e tenere il passo dei team di altissima quota del torneo.

Reggio arriva dalla bella e tosta vittoria ottenuta contro Giarre e vorrà provare a ripetersi.

Non è prevista diretta della partita. Palla a due alle ore 19.

Arbitrano i signori Marcello Barone di Palermo e Nicolò Campanella di Monreale.