Basket: la Dierre riesce a trattenere il suo top player

La C Unica Calabria/Sicilia non perde uno degli assoluti protagonisti del torneo, un “fuori-categoria” assoluto che ha dimostrato, per l’ennesima volta in carriera uno spirito vincente.

Venne ingaggiato nel mese di Ottobre 2023 dalla dirigenza bianco-blu e da quel momento, ha preso le redini del club, firmando una crescita costante ed a tratti devastante e dominante.

La società del Presidente Roberto Filianoti comunica la conferma del play-guardia Fortunato Barrile.

Classe 1995. Difensore, giocatore di sistema,”combo” pura, divenuto negli anni, anche abile three pointer.

Può alternarsi nei tre ruoli lontano dal “pitturato” e lo fa con destrezza, voglia di far canestro e di collaborare con i compagni.

E’ stato il Capitano della Pallacanestro Viola anche nel girone unico della B nazionale divenendo decisivo nelle fasi salienti dei campionati disputati. Cresciuto cestisticamente alla Scuola di Basket Viola dove ha vinto tutto a livello regionale giovanile, dall’Under 13 all’Under 20.

Ha militato nella C1 con i colori della Vis Reggio e con il Val Gallico di Coach Gaetano Gebbia, anno importantissimo per lui e la sua crescita, prima di affermarsi in nero-arancio.

Ha convinto e vuole continuare ad essere un protagonista assoluto.