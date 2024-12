Basket: Dierre in trasferta contro Gravina. Cercasi continuità

Domenica 8 dicembre alle ore 19:00, la Dierre sarà impegnata nella trasferta contro l’imprevedibile Gravina. L’obiettivo principale? Non sbagliare e continuare a tenere il passo della capolista Olympia Comiso.

Il girone di andata della Dierre è stato incredibile. Con una sola sconfitta subita sul campo, la squadra ha ottenuto tantissimi segnali positivi. Attualmente, il secondo posto nel ranking viene condiviso con Alfa Catania e Gela.

La sfida contro Gravina e i prossimi match

La partita contro il Gravina si preannuncia impegnativa, soprattutto considerando lo splendido successo della squadra avversaria contro il Cus Catania. Nei prossimi impegni, la Dierre affronterà:

Cus Catania e Gela in casa.

e in casa. Alfa Catania fuori casa.

Queste sfide rappresentano tre Big Match assoluti per concludere un girone d’andata che promette spettacolo. Ma ora, tutta l’attenzione è rivolta alla partita contro il Gravina.

Gli avversari e gli arbitri

Tra i giocatori del Gravina, è necessario tenere d’occhio Hofteteris, vecchio avversario già affrontato dalla Dierre durante i playoff per la Serie B di due anni fa. Anche i seguenti atleti del Gravina rappresentano delle insidie:

Andrea Tartaglia

Simone Spina

Il tiratore La Mantia

L’ex Viola Florio

Nonostante l’attuale ultimo posto in classifica condiviso con Marsala, Siracusa e Caltanissetta, il Gravina resta una squadra da non sottovalutare. La direzione di gara sarà affidata ai signori Carlo D’Amore di Messina e Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea. Non è prevista diretta social per l’evento.