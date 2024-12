Basket: la Dierre è una schiacciasassi. Ennesima vittoria stagionale

La Dierre Basketball Reggio Calabria continua la sua striscia di vittorie, entusiasmante ed ad un passo dalla vetta. Le trasferte non fanno mai paura ai ragazzi di coach Peppe Cotroneo che vincono anche sul campo dello Sport Club Gravina. Le premesse per una gara molto difficile per i biancoblù c’erano tutte.

La Dierre, però, vola anche in doppia cifra di vantaggio più volte.

Gravina, facendo leva sul fattore campo, cercherà il ritorno in gara senza riuscirci.

Molto bene l’ex Viola Reggio Calabria, Alessandro Florio, il migliore dei suoi. L’atteggiamento comunque della formazione locale è mai arrendevole.

Lo strapotere a rimbalzo, però, firmato Railans e Ripepi è davvero importante ed imponente. Qualche minuto e nulla più per il Capitano Luca Laganà per preservare il suo pieno recupero.

Nel terzo quarto coach Cotroneo sperimenta un quintetto ultra young. Anche perché accanto a Railans troviamo il 2003 Vukosavljevic e i giovanissimi La Mastra, Alescio e Idone.

Sempre importante il contributo di Barrile ed Angius,il primo recuperato ed il secondo della tripla di allungo decisivo. Termina 84 a 73

Arriva un grosso segnale al campionato per la formazione del presidente Roberto Filianoti, che adesso si ritroverà davanti a un “tour de force” di partite a cavallo tra il 2024 e il 2025 davvero importante e determinante per il prosieguo della regular season.

Infatti, a capitan Laganà e compagni, toccheranno due gare interne consecutive, prima contro il CUS Catania sabato al Palacalafiore e successivamente contro il Gela Basket (il 21 dicembre). Al ritorno, dopo la pausa natalizia, i biancoblù giocheranno una gara difficilissima contro l’Alfa Catania in casa dei rossoblù(pari classifica con anche il Gela al secondo posto), per poi ricominciare il girone affrontando nuovamente in trasferta la Nova Basket.

Il tabellino

Gravina-DIerre 73-84

(17-26,37-42,50-58)

Gravina:Barbera 6, Carluccio 4, Florio 17, Genovesi 0, Hofsteteris 13, Lapi 0, Privitera 5, Renna 5, Sgura 1, Spina 11, Tartaglia 11, Zambataro 0.All Minnella

Dierre:Alescio 3, Angius 5, Barrile 10, Fazzari 3, Idone 10, La Mastra 1, Laganà 0, Railans 29, Ripepi 21, Vukosavljevic 2.

All. Cotroneo Ass. Marcianò

Arbitri D’Amore di Messina e Cavallaro di Zafferana Etnea