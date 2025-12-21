Basket: la Dierre consolida il primato. Vittoria contro Trapani

La Dierre consolida la vetta. Gara, tutt’altro che facile sul campo dell’esperta e grintosa Virtus Trapani.

Prova mentale eccellente per i bianco-blu che richiedono ed ottengono gli straordinari dal tandem di interni Miljanic e Arrighini, entrambi uomini fondamentali per il successo.

Basilari, i guizzi del giovane Alescio nel momento clou della sfida.

Trapani avrà tra le mani, dopo un’ingenuità reggina, la palla della vittoria con Ariel Svoboda ma non riuscirà a firmare l’impresa.

Pesante l’assenza di Francesco Genovese e l’infortunio avvenuto in corso d’opera al bravo Campoya.

La sfida: L’avvio sorride al team di Coach Inguaggiato, con i padroni di casa inizialmente in difficoltà in fase offensiva. Alfonzo e Genovese sbloccano la Virtus per il 9-10 al 7’, mentre i canestri di Campoya e Pace permettono a Trapani di mettere il naso avanti sul 15-14 (8’), molto bella la schiacciata di Jovan Miljianic. 15-17 al termine del primo quarto.

Trapani continua a spingere nel secondo, trova il vantaggio e vola anche sul più otto.

Epifani ed Alescio accorciano le distanze e si va all’intervallo lungo sul 38 a 31.

Al rientro dagli spogliatoi la Dierre Reggio Calabria cambia assetto difensivo, schierandosi a zona.

La mossa ha l’effetto sperato: Scortica sigla la tripla del vantaggio.

Si prosegue punto su punto fino al 51 a 53.

Nell’ultimo quarto l’equilibrio regna sovrano con mini vantaggi.

Bene Arrighini.

Svoboda la pareggia sul 62 pari.

Determinante Alescio.

I bianco-blu la gestiscono con caratura fino ad un ingenuo fallo in attacco sul finale.

L’attacco della Virtus,però, non si andrà a concretizzare.

Il team del Presidente Roberto Filianoti conclude alla grande un 2025 pazzesco: oggi, sulla vetta, da finalista del campionato in carica, e con tanta programmazione annessa, si può sognare.

Il tabellino

: Pace 12, Rizzo 6, Genovese L. 3, Gentile G. 20, Alfonzo 6, Svoboda 7, Costadura, Frisella 6, Campoya 7, Cirobisi, Nicosia. All.: Napoli

: Petrovic ne, Miljanic 17, Alescio 5, Scortica 10, Ripepi ne, Iannò ne, La Mastra 3, Fazzari, Arrighini 10, Epifani 11, Cernic 13. All.: Inguaggiato, Ass. Marcianó

Arbitri: Bruno Licari di Marsala (Tp) e Giuseppe Sguali di Porto Empedocle (Ag)