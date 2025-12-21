Basket: la Dierre consolida il primato. Vittoria contro Trapani
Il team del Presidente Roberto Filianoti conclude alla grande un 2025 pazzesco
21 Dicembre 2025 - 10:24 | Comunicato
La Dierre consolida la vetta. Gara, tutt’altro che facile sul campo dell’esperta e grintosa Virtus Trapani.
Prova mentale eccellente per i bianco-blu che richiedono ed ottengono gli straordinari dal tandem di interni Miljanic e Arrighini, entrambi uomini fondamentali per il successo.
Basilari, i guizzi del giovane Alescio nel momento clou della sfida.
Trapani avrà tra le mani, dopo un’ingenuità reggina, la palla della vittoria con Ariel Svoboda ma non riuscirà a firmare l’impresa.
Pesante l’assenza di Francesco Genovese e l’infortunio avvenuto in corso d’opera al bravo Campoya.
La sfida: L’avvio sorride al team di Coach Inguaggiato, con i padroni di casa inizialmente in difficoltà in fase offensiva. Alfonzo e Genovese sbloccano la Virtus per il 9-10 al 7’, mentre i canestri di Campoya e Pace permettono a Trapani di mettere il naso avanti sul 15-14 (8’), molto bella la schiacciata di Jovan Miljianic. 15-17 al termine del primo quarto.
Trapani continua a spingere nel secondo, trova il vantaggio e vola anche sul più otto.
Epifani ed Alescio accorciano le distanze e si va all’intervallo lungo sul 38 a 31.
Al rientro dagli spogliatoi la Dierre Reggio Calabria cambia assetto difensivo, schierandosi a zona.
La mossa ha l’effetto sperato: Scortica sigla la tripla del vantaggio.
Si prosegue punto su punto fino al 51 a 53.
Nell’ultimo quarto l’equilibrio regna sovrano con mini vantaggi.
Bene Arrighini.
Svoboda la pareggia sul 62 pari.
Determinante Alescio.
I bianco-blu la gestiscono con caratura fino ad un ingenuo fallo in attacco sul finale.
L’attacco della Virtus,però, non si andrà a concretizzare.
Il team del Presidente Roberto Filianoti conclude alla grande un 2025 pazzesco: oggi, sulla vetta, da finalista del campionato in carica, e con tanta programmazione annessa, si può sognare.
Il tabellino
: Pace 12, Rizzo 6, Genovese L. 3, Gentile G. 20, Alfonzo 6, Svoboda 7, Costadura, Frisella 6, Campoya 7, Cirobisi, Nicosia. All.: Napoli
: Petrovic ne, Miljanic 17, Alescio 5, Scortica 10, Ripepi ne, Iannò ne, La Mastra 3, Fazzari, Arrighini 10, Epifani 11, Cernic 13. All.: Inguaggiato, Ass. Marcianó
Arbitri: Bruno Licari di Marsala (Tp) e Giuseppe Sguali di Porto Empedocle (Ag)