Basket: la città dello Stretto sta vivendo un sogno a canestro grazie alla EYBL Superfinal

L’organizzazione, curata dalla VIS Basket Reggio Calabria in collaborazione con EYBL, ha ricevuto complimenti da allenatori e delegazioni straniere

Nella seconda giornata, disputata Venerdì 10 aprile, si sono giocate sette partite che hanno definito ulteriormente gli equilibri dei quattro gironi. Ecco i risultati:

Stockholm Nordvast (SWE) vs Rustavi (GEO) (Gruppo B) 85-96

BVBS (LV) vs Sheffield College (ENG) (Gruppo D) 91-73

Myerscough College (ENG) vs Hot Pepper Heat (NED) (Gruppo C) 95-87

TSA/Reinar Halliku (EST) vs IBA (INT) (Gruppo A) 57-60

Levice (SVK) vs Stockholm Nordvast (SWE) (Gruppo B) 100-85

Sheffield College (ENG) vs BC Prievidza (SVK) (Gruppo D) 82-76

Viola Hot Pepper Heat (NED) vs VIS Reggio (ITA) (Gruppo C) 108-74

Le gare hanno confermato l’alto tasso tecnico del torneo: rotazioni profonde, intensità difensiva e giocate spettacolari hanno caratterizzato tutte le sfide. Le squadre nordiche e quelle dell’Est Europa stanno mostrando grande organizzazione, mentre gli americani continuano a fare la differenza sul piano atletico.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Con le classifiche dei gironi che si stanno delineando, sabato 11 e domenica 12 aprile si giocheranno le fasi finali: incroci tra i gruppi, semifinali e finale per il titolo di campione EYBL U20. Reggio Calabria, con il suo mare, lo Stretto e l’Etna sullo sfondo, si sta confermando una location perfetta per un evento che unisce sport, cultura e promozione territoriale.

Il Programma di Sabato 11 Aprile (l’ingresso è GRATUITO a tutte le gare):

ore 09.00, Pala Pentimele: IBA (INT) – Sheffield College (ENG)

ore 10.50, Pala Pentimele: Rustavi (GEO) – Hot Pepper Heat (NED)

ore 14.15, Palestra Piero Viola: Tsa/Reinar Halliku (EST) – BC Prievidza (SVK)

ore 16.00, Palestra Piero Viola: Stockholm Nordvast (SWE) – VIS Basket Reggio Calabria (ITA)

ore 19.00, Pala Pentimele 1° Semifinale: Rens United (USA) – BVBS (LV)

ore 21.00, Pala Pentimele 2° Semifinale: Levice (SVK) – Myerscough College (ENG)

L’organizzazione, curata dalla VIS Basket Reggio Calabria in collaborazione con EYBL, ha ricevuto complimenti da allenatori e delegazioni straniere. Il coach del Myerscough College, ad esempio, ha definito Reggio “bellissima” e ha promesso che il basket inglese parlerà di questa esperienza.

Il basket giovanile europeo è in ottima salute, e per qualche giorno il cuore pulsante batte qui, sullo Stretto.