Basket, adesso è ufficiale: la Nazionale Italiana a Reggio Calabria

“Vi avevo detto che al PalaCalafiore stavamo preparando una sorpresa.. Ecco adesso è ufficiale: il prossimo 23 febbraio ospiteremo la Nazionale italiana di Basket nella gara ufficiale contro l’Ungheria per le qualificazioni all’Europeo 2025.

Grazie all’accordo con il nostro Comune, per quattro giorni i ragazzi di Coach Gianmarco Pozzecco e del Capodelegazione Gigi Datome, insieme ai vertici del basket italiano, saranno a Reggio Calabria. E sarà anche l’occasione per incontrare studenti, società sportive e appassionati della palla a spicchi.

Non accadeva da 20 anni. E noi dobbiamo esserne, ancora una volta, orgogliosi”.