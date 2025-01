PalaCalafiore: si lavora per l’installazione del nuovo cubo a led – FOTO

Qualche settimana addietro vi avevamo anticipato di lavori ormai prossimi per l’installazione del cubo al PalaCalafiore dopo i diversi sopralluoghi avvenuti. L’annuncio dell’avvio è stato dato direttamente dal sindaco Giuseppe Falcomatà con tanto di report fotografico, sulla propria pagina facebook:

Leggi anche

Il post del sindaco Falcomatà

“Al Palapentimele si lavora anche di notte. Stiamo montando i parancoli (si chiamano cosi, mi hanno detto) sui quali sarà aggangiato il nuovo cubo a led 360. Si, proprio come quello che si vede nelle partite di Nba.

Ci stiamo preparando per un appuntamento davvero importante… che sarà il modo migliore per festeggiare l’ultimazione di questi nuovi lavori di restyling (parquet, tribune retraibili, illuminazione, canestri, panchine, postazione arbitri) del nostro amato PalaCalafiore. Domani (oggi) vi dirò i dettagli.

Intanto buona notte a voi e buon lavoro ai tecnici, che ringrazio, che ne avranno ancora per un pò“.