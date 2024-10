Basket: l’algerino Zakarya Salmi è l’ultimo colpo della Farmacia Pellicanò

Zakarya dopo aver vinto 3 scudetti e due coppe nazionali nel proprio paese, si è trasferito in Turchia nella 1A Lega (seconda categoria turca) con il Sanliurfa BSB. Col medesimo club, vince il campionato conquistando la Super League (massima categoria turca), giocandoci nella passata stagione e arrivando sesta su sedici squadre.

Atterrato a Lamezia nella serata di ieri, Zakarya avrà soltanto una settimana di allenamenti per imparare a conoscere giochi e compagni in vista della prima gara di campionato di sabato prossimo 15 ottobre contro i campioni d’Italia della Briantea84.

In merito all’arrivo del giocatore algerino abbiamo ascoltato le sue prime parole insieme a quelle del coach Antonio Cugliandro.

– Z. Salmi: “Questa sarà la mia prima esperienza assoluta in Europa e sono fiero di essere approdato in una società giovane ma conosciuta come Reggio Calabria. Spero di essere all’altezza delle aspettative del tecnico e della squadra. Un saluto a tutti”.

– Coach A. Cugliandro: “Sono felice di questo innesto poiché Zakarya è un giocatore duttile, potendo ricoprire sia il ruolo da interno che da esterno. E’ dotato di un buon timing di gioco e sicuramente aumenterà le nostre alternative nei quintetti da poter schierare in campo”.

Attende quindi una settimana intensa ai reggini, che però purtroppo non potranno ancora allenarsi al completo a causa dell’assenza giustificata del capitano Ilaria D’Anna.

Non ci resta allora che dare il benvenuto a Zakarya Salmi augurandogli buon lavoro ed invitandovi sabato prossimo alle ore 16.00 al PalaCalafiore per la prima gara di serie A di basket in carrozzina della Farmacia Pellicanò Reggio BiC!!!