Basket femminile: le giovani di Calabria si radunano a Lamezia Terme

In preparazione al Torneo delle Regioni Femminile, in programma in Lombardia durante il periodo pasquale, il Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi, ha programmato un raduno di allenamento per atlete nate negli anni 2003 e 2004 che si svolgerà domenica 18 febbraio 2018 presso la Palestra Savutano di Lamezia Terme.

Al raduno parteciperanno le atlete segnalate dalle società, successivamente verrà diramato il comunicato ufficiale con l’elenco delle atlete convocate.

Il raduno sarà coordinato dalla Dirigente del Comitato Regionale Fip Lucia Rossi.

Sei gli allenatori in campo: Massimo De Summa, Barbara Gemelli, Gennaro Mandoliti, Massimiliano Modaffari, Antonella Palumbo, Emiliano Scarcello e Francesco Scarlato.

Il preparatore fisico è Valerio Tolomeo.