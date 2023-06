Basket: due giorni di festa al Boccioni di Reggio Calabria

Nei giorni del 3 e 4 giugno 2023 si svolgerà il torneo di Basket Sport per tutti , organizzato dalla ASD Erreccitre in collaborazione con ASD Jumping. Al sabato, in campo, un bel quadrangolare Under 15 con Jumping, Alan Basket Gioia Tauro , Scuola di Basket Viola e Vis Reggio. Domenica, torneo aperto a tutti (iscrizione gratuita per il 3 contro 3 Under), sfida tra genitori, kèrmesse Under 16 e tante sorprese.