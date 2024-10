Basket – Fip Calabria: tempo di adesioni per le finali regionali del tre contro tre

Il 24 febbraio 2018 presso il PalaCus di Rende si svolgeranno le finali regionali tre contro tre maschili e femminili.

La categoria di riferimento è l’Under 16 e saranno ammessi alle sfide i nati nelle annate 2003-04: le attività federali del tre contro tre, la particolare disciplina collegata alla pallacanestro ma da disputarsi rigorosamente in una sola metà del campo e con sei atleti totali in campo sarà coordinata da Fabio Lorenzi, responsabile regionale della disciplina in questione.

Per aderire, le squadre dovranno iscriversi all’indirizzo 3×3@calabria.fip.itentro il 12 febbraio 2019.

I giocatori partecipanti saranno iscritti nel sistema automatico Planet Fiba e saranno inseriti nel ranking mondiale della nuova disciplina olimpica sognando Tokio 2020.