Basket giovanile – Reggio ancora protagonista. L’elenco dei convocati

I Centri Tecnici federali continuano il proprio operato e pongono il loro zoom nuovamente su Reggio Calabria.

La Calabria del Basket giovanile prosegue nel percorso che manderà in campo talenti nati dal 2002 al 2004. Si scende in campo domenica quattro febbraio 2018 al Centro Viola Massimo Mazzetto.

Il Referente Tecnico Territoriale Calabria, Simona Pronestì, ha programmato la seconda giornata dei Centri Tecnici Federali che avrà come start il pomeriggio alle ore 15.

Il dirigente del Comitato Regionale Fip Calabria è Roberto Priolo.

Il Responsabile del Comitato Nazionale Allenatori è Pasquale Iracà accanto al Responsabile del Comitato Italiano Arbitri, Roberto Viglianisi.

Gli allenamenti saranno diretti dai Coach Anna Astorino e Gaetano D’Arrigo.

Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo, il medico sportivo è il Dottor Vincenzo Tripodi mentre il ruolo di fisioterapista è stato affidato a Valentina Fregola.

Gli allenatori e i preparatori fisici che operano nel settore giovanile sono invitati ad essere presenti durante l’allenamento.

Ecco la lista dei convocati

ATLETI NATI NEL 2002/2003

ALAMPI FRANCESCO 2003 NUOVA JOLLY

ALBANESE MATTEO 2002 YMCA SIDERNO

CARATOZZOLO GIUSEPPE 2003 PALLACANESTRO BAGNARA

CARATOZZOLO LUCA 2003 PALLACANESTRO BAGNARA

CURCIARELLO GABRIELE 2003 VIS REGGIO CALABRIA

CURRAO ANTONIO 2003 ALAN BASKET GIOIA T.

DANIELE FRANCO 2003 ALAN BASKET GIOIA T.

DATTOLA PASQUALE 2003 VIS REGGIO CALABRIA

FONTANA DEMETRIO 2003 NUOVA JOLLY

GIOVINAZO VINCENZO 2002 YMCA SIDERNO

LARIZZA MATTEO 2003 VIS REGGIO CALABRIA

LOPRESTI VINCENZO 2003 PALLACANESTRO BAGNARA

LUPPINO MARCO 2003 PALLACANESTRO BAGNARA

MESSINA DANILO 2003 PALLACANESTRO BAGNARA

ORLANDO SIMONE 2003 VIOLA REGGIO CALABRIA

PATEA GIUSEPPE 2002 YMCA SIDERNO

ROMEO FRANCESCO 2002 YMCA SIDERNO

TRIPODI NICOLÒ 2003 PALLACANESTRO BAGANRA

TRIUCHILO PAOLO 2002 YMCA SIDERNO

VELARDO DOMENICO 2003 PALLACANESTRO BAGNARA

ATLETI NATI NEL 2004

ARCUDI TITO CLAUDIO SCUOLA BASKET VIOLA

BARBARO ROCCO GIO&GIO PALMI

BARILLA’ VINCENZO A.DIL PALL. BAGNARA

CANALE ANDREA JUMPING BASKET

CUZZOCREA PAOLO SCUOLA BASKET VIOLA

DE RITO LEONARDO CAB COSENZA

DI CELLO DAVIDE ASD SMAF CZ

GODINO ANTONIO POL. SAN MICHELE

GRILLEA DOMENICO GIO&GIO PALMI

IRRERA FRANCESCO ASD LUMAKA RC

LA NEVE EDOARDO ASD ABACOS RENDE

LACOPO ATTILIO EUTIMO BASKET LOCRI

MACERI MATTIA VIS REGGIO CALABRIA

MARANDO LUCA NEW TEAM KROTONE

PIZZICHEMI FILIPPO SCUOLA BASKET VIOLA

SONTUOSO LORENZO VIS REGGIO CALABRIA

STINA’ ALESSANDRO YMCA SIDERNO

TIBERI LUCA ASD ABACOS RENDE

VIOLA GIUSEPPE ASD BASKETBALL LAMEZIA

ZAFFINA CESARE ASD BASKETBALL LAMEZIA