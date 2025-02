Basket – Italia, Pajola: ‘Impressionato da questo impianto. Non vedo l’ora di giocarci’

"Loro vengono qui per giocarsi un posto nella competizione europea e noi non possiamo comunque rilassarci"

Nel corso della presentazione dell’evento sportivo che vedrà Reggio Calabria ospitare il match internazionale di basket tra l’Italia e l’Ungheria, ha parlato il capitano della Nazionale Italiana Alessandro Pajola: “Siamo molto contenti di essere qui, arriviamo da una grande vittoria, di squadra. Adesso abbiamo la prossima gara contro l’Ungheria, siamo pronti. All’Europeo vogliamo arrivare con il nostro entusiasmo, quello che ci chiede il coach, divertirci. Loro vengono qui per giocarsi un posto nella competizione europea e noi non possiamo comunque rilassarci.

E’ la prima volta che vengo qui, sono rimasto impressionato da questo impianto e non vedo l’ora che arrivi domenica per vederlo pieno. Non mi aspettavo un palazzetto così. Pozzecco? Tengo tanto al lato umano e lui è come un fratello, oltre ad essere un grande allenatore”.