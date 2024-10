Basket: Ivan Messina è un nuovo giocatore della Reggio Bic. La carriera

Siciliano doc, inizia a praticare lo sport del basket in carrozzina dalla nascita del club Cus Catania in serie B nel 2012, rivestendo il ruolo di capitano fino alla stagione 2021/2022. Nella stagione successiva 2022/23, Messina esordisce in serie A nell’Amicacci Giulianova, con la grandissima soddisfazione di vincerne da subito il primo storico scudetto con la società abruzzese. Durante la scorsa stagione invece approdato in terra pugliese nei Boys Taranto, società che proveniva da neopromossa nella massima serie, l’ala piccola catanese vive insieme al suo vecchio club una stagione fatta di alti e bassi, ma comunque utile per incrementare il proprio bagaglio d’esperienza.

Quest’anno avvicinandosi ancor più alla propria terra, arriva l’attesa firma per Reggio Calabria ponendo a se stesso nuovi obiettivi: “Sono felice di aver raggiunto l’accordo con Reggio Calabria. Ciò che mi aspetto dalla mia nuova squadra è l’apertura di un ciclo, continuando nel lavoro di gruppo così da formare un’ossatura che possa portare ad ambire verso obiettivi sempre più importanti, cercando già nell’immediato, di provare a far meglio rispetto ai due settimi posti conseguiti negli ultimi anni. Mi piacerebbe da parte del Club continuare a vedere quel mix di passione ed ambizione, che sono il combustibile necessario affinché tali risultati possano essere perseguibili. A livello personale, lavorerò duramente per dare il mio contributo alla squadra, continuità al mio gioco, così da continuare nel mio percorso di crescita”.

Certi di avere medesime ambizioni ed obiettivi, non vediamo l’ora di vedere in campo Ivan insieme al nuovo roster che va man mano formandosi.