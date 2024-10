Basket: Matera e Redel onorano nel migliore dei modi la memoria di Mattia Stano

Un cestista unico, volitivo, un ragazzo speciale che ha salutato la vita terrena e del mondo dello sport troppo presto: per la Redel essere a Matera è stato bello per onorare il ricordo di una persona così bella come Mattia Stano.

La sfida: prove tecniche di campionato. I reggini accusano, nella prima parte di gara un pò di stanchezza dovuta al tour de force ed all’avvincente triangolare del Memorial Serlenga di Canosa di Puglia, vinto contro i locali ed il Basket Corato.

Splendidi, i primi due quarti della Virtus Group con percentuali dalla lunga stellare ed un divario che arriverà a toccare anche i dieci punti di scarto. Coach Cadeo, invece, può andare orgoglioso della reazione: Ani è l’uomo della svolta con tanto di schiacciata da showtimer. Fernandez e Simonetti lo seguono a ruota.

La Redel c’è e firma un break di 6-0 con la testa sulla sfida, rimonta dando vita ad un finale punto a punto. Molto bene Josue Bangu autore di una stoppata, post recupero da “Top Ten”.

La maggiore precisione ai liberi dei locali sul finale farà la differenza con Reggio che fallirà il canestro della vittoria.

Un nuovo test probante e formativo che condurrà la Redel verso qualche giorno di riposo prima di ricominciare la sequenza di test precampionato che consentiranno al gruppo squadra di farsi trovare pronti per il campionato.

Questi i parziali: (23-20,44-35,60-60,82-81)