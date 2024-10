Scuola Basket Viola, coach Pasquale Motta: “Affronteremo con serenità il match contro la Pallacanestro Viola”

Il coach della Scuola Basket Viola, Pasquale Motta, intervistato da CityNow Sport ha spiegato:

“Dopo due mesi di allenamento ci prepariamo all’esordio contro il team da battere del torneo. La Viola Supporters Trust è una un squadra solida con un roster importante. Da parte nostra c’è un programma di lavoro, ci stiamo concentrando sui fondamentali e sulla crescita individuale dei giocatori. La scelta di fare la serie C è stata coraggiosa, questi ragazzi affronteranno un anno impegnativo. Dovranno vivere la partita con serenità senza nessuna pressione. E’ motivo di orgoglio la crescita personale dei singoli giocatori. Molti di loro non ha mai disputato un match all’interno del PalaCalafiore, sarà sicuramente emozionante. Da queste due prime giornate, la Viola sta dimostrando di avere qualche cosa in più rispetto alle altre squadre, anche Lumaka e Catanzaro non sono da meno. Ci sono organici giovani, con più esperienza, sono sicuro comunque questo campionato sarà un motivo di sviluppo dell’intero movimento cestistico calabrese”.