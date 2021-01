Trasferta amara per la Pallacanestro Viola. Non riesce la rimonta ai neroarancio beffati sul finale a Bisceglie

La Pallacanestro Viola in Puglia per conquistare due punti contro il Basket Bisceglie dell'ex neroarancio Donato Vitale. Due vittorie e due sconfitte per i ragazzi di coach Domenico Bolignano protagonisti di un buon inizio di campionato alla ricerca di una precisa collocazione, le prestazioni ed i margini di miglioramento fanno sperare i tifosi di Reggio Calabria. Una trasferta difficile arriva alla quinta giornata del girone D2 di Serie B.

PRIMO QUARTO

Fall e Genovese aprono il match, risponde Vitale prima da tre e poi in penetrazione (5-4). Genovese piazza la tripla del +3 neroarancio. Sirakov per Bisceglie e poi Santucci segnano per i pugliesi. Vitale accorcia sul 9 a 11. Fall da sotto le plance realizza, Maresca porta il risultato sull'11 a 13. Fall prende due liberi e trasforma entrambi. Sirakov prende i liberi e realizza entrambi. Continua a segnare Vitale per il sorpasso dei pugliesi. Sirakov guadagna la lunetta, realizza entrambi i liberi. Gobbato da sotto non sbaglia per il -1 della Viola ad un minuto dal termine. Prunotto in reverse per il controsorpasso. Seck prende due libri e li trasforma. Si chiude la prima frazione sul 20 a 19.

SECONDO QUARTO

Diversi errori da parte di entrambe le compagini, Seck prova dalla media distanza per il +3 di Bisceglie (22-19). Gobbato piazza la tripla del pareggio. Seck schiaccia a canestro, risponde Prunotto. (24-24). Mascherpa guadagna la lunetta, realizza entrambi i liberi. Genovese in allontanamento per il +4 neroarancio. Sirakov guadagna la lunetta e piazza entrambi i liberi. Barrile scarica per Prunotto per il 26-30 per la Viola, risponde Chiriatti. Prunotto dopo un buon rimbalzo realizza da sotto. Sirakov guadagna la lunetta e realizza entrambi i liberi. Vitale e poi Sirakov per il pareggio di Bisceglie. Chiriatti porta avanti i pugliesi. Mascherpa in penetrazione per il 36 a 36. Sirakov mette due punti, risponde Mascherpa che si prende un tiro aggiuntivo e riporta avanti la Viola sul +1 a meno di un minuto dal termine. Chiriatti prende due liberi che realizza, si va all'intervallo lungo sul 40 a 39 per i padroni di casa.

TERZO QUARTO

Fall firma il sorpasso, 40-41 per la Viola. Vitale penetra e realizza. Caceres in sospensione per il +3 dei Lions, (44 a 41). Santucci in allontanamento per Bisceglie e poi Seck in penetrazione per il 48 a 41. Time Out per la Viola. Fall guadagna la lunetta ma sbaglia entrambi i liberi. Vitale per il +10 dei pugliesi. Caceres in sospensione per il 53 a 41. Fall si prende due liberi, fa uno su due. Seck segna nuovamente per il +13 dei neroazzurri. Roveda mette entrambi i liberi, Molteni in penetrazione segna. Prunotto fa uno su due dalla lunetta. Ancora Prunotto con l'ausilio del tabellone riporta la Viola sul -10. Mascherpa recupera una palla e penetra per il -8 neroarancio. Si va all'ultimo quarto sul 57 a 49.

ULTIMO QUARTO

Maresca piazza subito una tripla che vale il +11, (60-49). Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Maresca guadagna la lunetta, ma sbaglia entrambi i liberi. Roveda in penetrazione porta la Viola sul -9. Genovese piazza una tripla importante per i neroarancio a sei minuti dalla fine. Vitale guadagna la lunetta, realizza un libero. Sebrek piazza la tripla del -4. Chiriatti guadagna la lunetta, mette entrambi i liberi. (63-57) a 3:35 dal termine. Sirakov penetra, segna e si prende un libero che realizza per il +9 dei neroazzurri. Mascherpa mette la tripla del -6 neroarancio (66-60). Genovese segna in allontanamento il canestro del -4. Serk recupera un pallone e segna da sotto, risponde Genovese per il 68-64. Mascherpa piazza la tripla del -1 a meno di un minuto dal termine. Time Out della Viola. Genovese sbaglia una tripla. Time Out per Bisceglie.

Punteggio finale ed analisi del match

Vitale subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Time Out per la Viola. Genovese fallisce il tentativo di tripla sul 70 a 67. Santucci mette un solo libero dei due disponibili. Sebrek realizza gli ultimi due punti del match, ma nulla da fare per i neroarancio che perdono nonostante abbiano disputato una buona partita giocandosela fino all'ultimo. Punteggio finale 71-69, da segnalare l'eccellente la prova di Marco Prunotto al PalaDolmen.

