La Pallacanestro Viola trova l'impresa! La vicecapolista Bisceglie cade al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato durante il 20° turno del campionato nazionale di Serie B 2021/2022 la seconda in classifica Lions Basket Bisceglie. La temibile compagine di coach Luciano Nunzi è stata sconfitta al PalaCalafiore.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Giannini. Gaetano subisce fallo, trasforma entrambi i liberi disponibili. Un errore a testa per le due compagini. Enihe subisce fallo in penetrazione, due sue i liberi realizzati. Punteggio sul 2 a 4 per i padroni di casa, Fall da sotto porta il risultato in momentaneo pareggio a meno di tre minuti dall'inizio del match. Enihe dalla lunetta subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Dip per il +4 di Bisceglie. Enihe porta il punteggio sul 4 a 11. Dron in penetrazione per il +9 pugliese. Fall segna e guadagna la lunetta e trasforma il libero supplementare. La tripla di Duranti vale il -3 dei padroni di casa a poco più di tre minuti dal termine. Un errore a testa per le due compagini. Ingrosso subisce fallo, uno su due dalla lunetta per il giocatore neroarancio. Kekovic piazza la tripla del sorpasso della Pallacanestro Viola. Bisceglie chiama Time Out. Tibs per il controsorpasso di Bisceglie, 14 a 15 il punteggio. Balic guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi, di nuovo avanti i neroarancio, 16 a 15. La tripla del solito Balic porta sul +4 i padroni di casa. Duranti guadagna la lunetta e con il suo due su due si chiude il magnifico primo quarto di gioco con il risultato di 21 a 15 per la Pallacanestro Viola.

SECONDO QUARTO

Un errore a testa per le due compagini, Ingrosso realizza il 23 a 15 per i padroni di casa. Giannini recupera un pallone e realizza in gancio il -6 di Bisceglie. Vavoli con due liberi porta il punteggio sul -4. Ingrosso segna per la Pallacanestro Viola il 25 a 19. Giannini in gancio il -4 dai neroarancio. Kekovic con la sua tripla porta sul 28 a 21 la Pallacanestro Viola, risponde Giannini sempre dalla lunga distanza. Bolignano chiama Time Out. Vavoli da sotto, risponde Kekovic dal perimetro. Anche Ingrosso da tre per il massimo vantaggio neroarancio, 34 a 26 a 3:19 dal termine del secondo quarto di gioco. Chiamato fallo tecnico a Bisceglie, Balic sbaglia il tiro libero a sua disposizione. Dron realizza un canestro "impossibile" per i pugliesi. Ingrosso subisce fallo, trasforma entrambi i liberi a sua disposizione. Besozzi in penetrazione si fa gioco della difesa avversaria, 38 a 28 il punteggio. Dip subisce fallo, trasforma un solo libero dei due disponibili. Ingrosso sul fil di sirena in penetrazione porta la Pallacanestro Viola all'intervallo lungo sul 40 a 29.

TERZO QUARTO

Pronti e via Fall da sotto per il 42 a 29. Duranti in step back per il +15, risponde Giannini dalla lunga distanza per Bisceglie. Balic piazza la tripla del 47 a 32. Dip da sotto segna e subisce fallo per il -10 dei pugliesi. Fall in sospensione porta i neroarancio sul +12. Gaetano segna, risponde Tibs per Bisceglie. Giannini realizza e subisce fallo, ma sbaglia il libero supplementare. Fall continua a segnare per la Pallacanestro Viola, risponde Tibs dopo il tentativo da tre di Dron 53 a 41 a 4:44 dal termine. Bolignano chiama Time Out. Giannini, uno su due dalla lunetta. Ingrosso piazza la tripla del 56 a 42. Duranti dalla lunetta trasforma uno dei due liberi disponibili. Fallo tecnico a Ingrosso. Dip dalla lunetta realizza. Fallo tecnico anche a Bisceglie, Balic trasforma dalla lunetta per i neroarancio. Dron dalla lunetta sbaglia entrambi i liberi. Duranti subisce fallo sul tentativo da tre, trasforma due dei tiri disponibili. Dron subisce fallo realizza entrambi i tiri disponibili, si va all'ultimo quarto sul 60 a 47.

ULTIMO QUARTO

Ingrosso penetra ed a fil di sirena realizza, Enihe da tre per il 62 a 50. La tripla di Balic per il +15 neroarancio. Dip attacca il ferro, 65 a 52, risponde Fall per i neroarancio. Duranti in reverse porta il match sul 69-52, diversi errori da parte di Bisceglie.

Fasi finali ed analisi del match (78-63)

Enihe guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Gaetano da sotto per il 71 a 54. Duranti continua a segnare dalla lunga distanza, massimo vantaggio neroarancio. Duranti in sottomano a poco più di tre minuti dal termine per il +22. Fall quasi a fil di sirena per il 78 a 54, risponde Enihe da tre. Continua Enihe a segnare da tre e subisce anche fallo, trasformando il libero disponibile. Da solo Enihe attacca il ferro per il -15 pugliese. Si chiude con il punteggio di 78 a 63 la più bella Pallacanestro Viola della stagione, un'impresa quasi impensabile che rimette in gioco le ambizioni neroarancio situata in metà classifica allontana gli spettri playout rilanciandosi in chiave playoff.