La Pallacanestro Viola fermata al PalaCalafiore da una straordinaria Frata Nardò

La terza giornata del campionato 2020/2021 vede impegnata la Pallacanestro Viola, tra le mura amiche del PalaCalafiore che seppur privo di pubblico per via delle restrizioni relative al covid-19, offre la carica giusta alla squadra di coach Domenico Bolignano impegnata contro un roster di ottimo livello. L’ex neroarancio Dip e Bartolozzi in vernice, Burini in regia, ale Coviello e Petrucci, guardia Fontana.

PRIMO QUARTO

La Viola scende sul parquet con la canotta bianca. I primi punti sono firmati da Dip, risponde Sebrek. Ancora Sebrek per il 4 a 2 neroarancio. La tripla di Roveda per il 7 a 2 . Enihe da sotto mette due punti. Roveda guadagna la lunetta e realizza entrambi i liberi. Burini in penetrazione e poi grazie ad un errore neroarancio mette 4 punti di fila per il -1 di Frata Nardò. Nervosismo da parte di entrambe le compagini, la sblocca la Frata Narrò per il vantaggio dei pugliesi a 4:59 dal termine. Petrucci guadagna la lunetta e realizza entrambi i liberi. La tripla di Dip vale il +5. Fall guadagna la lunetta facendo 1 su 2. Azioni concitate, Enihe piazza la tripla del +7. Ottima azione di Enihe che porta sul 19 a 10 gli ospiti. Coviello per il +12, massimo vantaggio. Si chiude il primo quarto sul 22 a 10 a favore dei pugliesi.

SECONDO QUARTO

Si apre la frazione di gioco con la tripla siderale di Genovese. Enihe guadagna la lunetta e mette uno dei due liberi. Prunotto da sotto, risponde Petrucci. Un’altra tripla di Genovese per il -7 neroarancio. Dip in penetrazione realizza il 27 a 18. Mascherpa penetra segna e trasforma dalla lunetta. Dip segna da due a 5 minuti e trenta secondi dalla fine. Fontana da sotto e poi Bjelic per il +12 di Frata Nardò. Fontana segna e guadagna la lunetta e realizza il libero Mascherpa in gancio risponde. Dip piazza un canestro da due, risponde Mascherpa. Realizza Barrile il -11 a 2;52 dal termine. Fall ruba palla e segna in penetrazione. Coviello guadagna la lunetta, mette entrambi i liberi. Fontana realizza il 42 a 29 a poco più di un minuto dal termine. La Viola chiama Time Out. Fontana in sospensione per il +15 neroarancio a 35 secondi dal termine. Si va all’intervallo lungo sul 44 a 29 per Frata Nardò.

TERZO QUARTO

Genovese in allontanamento mette due punti. Mascherpa segna il – 11, risponde Dip e poi Bruni per il +15. Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Enihe realizza da sotto e mette il libero a disposizione. Coviello guadagna la lunetta e realizza entrambi i liberi. Diversi errori da parte delle due compagini. Coviello realizza i liberi disponibili. Anche Dip guadagna la lunetta e mette entrambi i liberi portando il punteggio sul 57 a 33. Fall guadagna la lunetta ma sbaglia entrambi i liberi. Genovese segna per la Viola in reverse dopo un’ottima penetrazione. Fontana guadagna la lunetta, fa 1 su 2. Mascherpa subisce fallo, mette entrambi i liberi. Si va all’ultimo quarto con i pugliesi in vantaggio col punteggio di 58 a 37.

ULTIMO QUARTO

Fontana in allontanamento, risponde Genovese. Petrucci da tre, risponde Mascherpa. Fontana da sotto per il 65 a 42. Mascherpa continua a segnare da tre. Petrucci guadagna la lunetta e mette entrambi i liberi. La Viola continua a segnare da tre, questa volta con Genovese. Si ripete Genovese sempre da tre per il -16 neroarancio. Burini piazza una tripla pesante per i granata a 5:31 del termine. Fontana da sotto a 5 minuti dal termine. Fall guadagna la lunetta e mette entrambi i liberi. Fontana in allonamento per il 74 a 53 a meno di quattro minuti dal termine. Roveda risponde a Bjelic sempre da due. Burini da sotto spegne ogni ambizione di rimonta della Pallacanestro Viola. Tutto facile per Fontana da sotto. Barrile in sospensione per i neroarancio. Burini mette uno su due per l’antisportivo chiamato alla Viola. Gli ultimi due punti neroarancio sono di Sebrek.

Punteggio finale ed analisi del match

Il punteggio finale è di 81 a 59 per i pugliesi che si sono dimostrati già alla terza giornata una vera squadra sia in fase difensiva che offensiva ed hanno avuto nettamente la meglio sulla Pallacanestro Viola. La squadra di coach Bolignano dovrà lavorare sodo in vista della prossima partita del 20 dicembre al PalaCalafiore contro Monopoli.

Il tabellino del match

Pallacanestro Viola Reggio Calabria – Frata Nardò 59-81 (10-22, 19-22, 8-14, 22-23)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Genovese 18, Mascherpa 17, Roveda, Sebrek 6, Fall 5, Barrile 4 (2/5, 0/1), Prunotto 2 (1/3, 0/0), Frascati, Centofanti, Gobbato, Romeo. All. Bolignano

Frata Nardò: Fontana 20, Dip 14, Burini 12, Coviello 11, Enihe 11, Petrucci 9, Bjelic 4, Tyrtyshnik, Cepic, Bartolozzi. All. Quarta

*foto in evidenza di Antonello Diano