Pallacanestro Viola, coach Moretti: “Con Catanzaro partita combattuta. Complimenti ad i miei ragazzi”

Coach Paolo Moretti dopo la vittoria ottenuta contro CCB Catanzaro al PalaCalafiore ha spiegato in sala stampa:

“Abbiamo vinto una partita molto combattuta, si è giocata una pallacanestro, cui lo spettacolo non è stato esaltante. Attaccando su vari tipo di difese e molta tattica da parte degli avversari. Ciò ha impedito di avere fluidità e la forza del ritmo, abbiamo dovuto leggere ed interpretare nel primo tempo soprattutto e siamo stati costretti più a pensare che giocare.

Dopo l’intervallo siamo saliti di intensità, abbiamo attaccato con meno timore e più serenità, è arrivato il ritmo nonostante le difese tattiche. Sono molto contento perché volevamo vincere, con molta durezza ed intensità. Non era facile tornare a giocare dopo due settimane, con le partite più complicate dopo la pausa. Sono contento di tutti i ragazzi, onore e merito per una partita per nulla facile che abbiamo interpretato in maniera perfetta.

Gli arbitri in queste cinque partite sono stati perfetti, questa sera sinceramente in una partita così dura e maschia non può esistere un divario elevato di tiri liberi assegnati, giustifico solo perché non era facile gestire questo tipo di ritmo”.