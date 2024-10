Pallacanestro Viola ST, Michele Suraci: “Non sottovalutiamo l’avversario” – VIDEO

Le dichiarazioni prima della partita di Michele Suraci della Pallacanestro Viola Supporters Trust:

La Viola viene rifondata dai suoi tifosi e, fino ad oggi, è una gran ripartenza: dopo aver superato facilmente la Vis nella prima giornata di campionato, dopo aver superato l’ostica Rende in trasferta, adesso si torna tra le mura amiche per la sfida a Sbv nella terza giornata del campionato di serie C silver. Una sfida sulla carta facile per i ragazzi di coach Paolo Moretti, affiancato dall’assistant Massimo Bianchi, ma attenzione a sottovalutare l’avversario, come dice l’ala forte neroarancio.

