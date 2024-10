Pallacanestro Viola, coach Paolo Moretti: “Siamo concentrati sul match, i tifosi sono sempre meravigliosi”

Paolo Moretti in vista del match delle ore 18:00 al PalaCalafiore contro la Scuola Basket Viola, ha illustrato per CityNow Sport lo stato attuale dei neroarancio:

“Le vicende del passato che conosco della Viola, in vista del match, non mi sfiorano minimamente, da allenatore uomo di campo e pragmatico, quello che mi interessa è far esprimere al meglio la mia squadra. Attualmente abbiamo lo stop di Viglianisi che ci ha impensierito, stiamo valutando bene la sua situazione.

La risposta di pubblico nella prima giornata contro la Vis è stata ottima, gli sforzi che abbiamo profuso sono stati premiati dal pubblico e dall’atmosfera, la città è in sintonia col progetto Viola Supporters Trust, un esempio sono i numerosi sponsor che affiancheranno il percorso di questa società.

La C Silver è divisa in due tronconi, quattro squadre possono con maggiore probabilità raggiungere i playoff, le altre tre squadre sono un poco sotto, faranno di tutto per mettere il bastone tra le ruote, mi riferisco a Vis, la Scuola Basket Viola che affronteremo oggi e Lamezia”.