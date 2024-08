Basket: Piero Surfaro confermato dirigente della Dierre

Con orgoglio, annunciamo la conferma del nostro dirigente, il Dottor Piero Surfaro.

Lo abbiamo conosciuto ed apprezzato come primo sostenitore di suo figlio Simone, nostro giovane playmaker nativo di Melito Porto Salvo che, per ragioni prettamente di studio volerà a Milano, seguendo un altro nostro pupillo come Giovanni Scialabba.

Ne abbiamo apprezzato le doti umane, la disponibilità ed una socialità fuori dal comune.

Abbiamo combattuto insieme, in casa ed in trasferta ed oggi, siamo pronti, perennemente insieme ad una nuova sfida.

Sempre a disposizione, telecronista da trasferta all’occorrenza, raccontando dei tap-in di Fabio Fazzari a Caltanissetta nell’entusiasmante stagione appena trascorsa.

Già dirigente cestistico di casa Lumaka, Surfaro è uno stimato educatore pedagogico.

Persona cardine del progetto Anpe che ormai da 30 anni opera con i suoi professionisti nella promozione di azioni educative e formative.

Parte fondante dell’ufficio di presidenza di Anpe Calabria di cui è stato anche VicePresidente Regionale e Nazionale.

Pedagogista del Cereso (Centro Reggino di Solidarietà).

Per sei anni è stato Giudice Onorario presso la Corte di Appello di Reggio Calabria sezione Minori e presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Si occupa, inoltre, di prevenzione nelle scuole su mandato del Cereso e consulenze pedagogiche presso l’Istituto Comprensivo “Alvaro” di Melito e presso l’Istituto di Istruzione superiore “Ten Col G. Familiari” di Melito.

Professionista unico che, abbiamo scoperto essere un valido e competente dirigente sportivo.

Un valore aggiunto assoluto.