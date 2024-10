Basket – Oggi il presidente della FIP Petrucci al Pianeta Viola

La gradita visita a Reggio Calabria del Presidente Nazionale della FIP Gianni Petrucci, è anche occasione per gli addetti ai lavori per fare il punto della situazione riguardo gli impianti presenti in città. A tale proposito il presidente regionale Paolo Surace, attraverso un comunicato, ha annunciato la visita delle massime autorità sportive, in compagnia del sindaco Falcomatà, presso il centro Pianeta Viola di Via Modena:

“Questa mattina, in compagnia del Sindaco Falcomatà ci recheremo al Pianeta Viola con il Presidente Petrucci per ragionare al riguardo anche in prospettiva futura. Abbiamo già manifestato la nostra volontà all’Ente Città Metropolitana di occuparci della gestione sportiva, fino a bando, della struttura. I lavori di manutenzione sono conclusi, dunque, la riapertura di un centro nevralgico per il basket della città si riavvicina.

Ieri, nella Sala Monsignor Ferro, sede della Città Metropolitana oltre, alla presenza del primo cittadino erano presenti il Consigliere Metropolitano con delega allo sport Marino, del Consigliere Comunale delegato allo sport Latella, di massime cariche dello sport regionale come il Presidente regionale Coni Condipodero, il Presidente uscente Praticò.