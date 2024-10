Basket: test significativo per la Redel Reggio contro l’Orlandina

Quel che serviva allo staff tecnico neroarancio guidato da Giulio Cadeo. Una sfida tosta, fisica e competitiva contro un avversario che giocherà al piano di sopra, l’Orlandina Basket.

Una gara equilibrata, senza troppo showtime ma con prove tecniche reciproche della pallacanestro che verrà, sia in attacco che in difesa.

Buona la prima in chiave formativa per entrambi i club con punteggio azzerato ad ogni quarto e maxi quarto finale durato dieci minuti in più per amalgamare uomini e schemi.

Questi i parziali: (21-18, 25-16,21–20,24-22)

Il commento del Coach Giulio Cadeo:

“Sono contento, anche se ho visto tante lacune e tante situazioni da migliorare. Qualora fosse andato tutto per il meglio ci sarebbe stato da preoccuparsi, sarebbe stata la cosa peggiore che ci poteva succedere. Ci hanno messo il corpo addosso: siamo atletici ma non siamo ancora fisici. A Catanzaro mi aspetto delle situazioni di miglioramento rispetto alla sfida odierna, insomma, mi aspetto un passo in avanti. Il PalaCalafiore? Ci darà un entusiasmo maggiore che, comunque, non è mai mancato in queste settimane di lavoro”.

La Redel ritornerà in scena mercoledì 4 settembre alle ore 18,15 al Palapulerà di Catanzaro Lido per il primo derby della stagione, seppur amichevole contro Basket Academy Catanzaro.