Basket: non riesce il grande colpo, la Reggio Bic fermata a Firenze

Non riesce il colpo e l’incredibile rimonta in quel di Firenze alla formazione reggina della Farmacia Pellicanò Reggio Bic.

Finisce per 72-49 in favore delle Volpi Rosse di Firenze. La Reggio Bic non è riuscita a ribaltare il risultato il risultato della gara di andata.

I toscani hanno portato a casa, meritevolmente, il risultato amministrando il match dall’inizio alla fine.

I ragazzi di coach Antonio Cugliandro ci hanno messo tanto impegno ma complice anche la fatica accumulata durante l’Eurocup, non sono riusciti a portare a casa un risultato utile per portare la serie a gara tre a caccia del quinto posto nella massima serie del basket in carrozzina.

Adesso, ci sarà poco tempo per ricaricare le batterie, poiché già mercoledì si tornerà in campo in casa Treviso. Si giocherà in veneto prima di riportare la serie in Calabria: la prossima gara interna, infatti, sarà sabato 23 marzo alle ore 17 al Palacalafiore.