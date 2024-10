Basket: Reggio Bic, sabato il recupero contro Santa Lucia

Non c’è il tempo di riposarsi in casa Reggio Bic, sabato mattina 18 novembre alle 10:30 andrà in scena il recupero di campionato contro la formazione capitolina del Santa Lucia tra le mura di casa del Palacalafiore.

Per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro sarà una sfida molto importante che in chiave salvezza potrebbe portare altri due punti molto importanti, dopo la bella vittoria ottenuta contro Porto Torres. Si respira aria di grande entusiasmo, dopo la risalita dall’avvio tortuoso ma prevedibile ( complici le due sfide iniziali a cospetto delle super potenze Cantù e Santi Stefano).

La formazione reggina, finalmente con il roster al completo, può “iniziare” il proprio percorso per il raggiungimento dell’obiettivo rappresentato prima di ogni altra cosa dalla salvezza e perché no dall’accesso ai playoff. La gara come sempre verrà trasmessa sul nostro canale YouTube che condivideremo sulla nostra pagina Facebook.

Appuntamento a sabato mattina alle 10:30 al Palacalafiore quindi, per gustarci un vero e proprio spettacolo di basket.