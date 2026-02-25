Reggio Bic, inizia il tour de force. Le parole di Trabuchet

La Reggio Bic torna dalla Sardegna con una vittoria pesante e lo fa con la consapevolezza di aver compiuto un passo importante nel proprio percorso stagionale. Nel successo esterno contro la Dinamo Sassari, c’è anche la firma di Enzo Trabuchet, autore dell’ultimo tiro che ha chiuso definitivamente i conti.

Trabuchet: “A Sassari partita complicata, ma abbiamo cambiato marcia. È stata una partita complicata, innanzitutto per via della trasferta. Ogni volta che dobbiamo andare lì sappiamo che il viaggio in Sardegna è molto faticoso per noi“.

L’avvio, infatti, è stato tutto in salita: “Abbiamo iniziato decisamente male, se non ricordo male siamo andati sotto di 10 punti perché loro segnavano su ogni azione e la nostra difesa sui cambi era pessima. Il loro giocatore giapponese ha iniziato a fare canestro subito“.

Un primo quarto difficile, con Sassari capace di colpire con continuità e mettere in seria difficoltà la retroguardia reggina. Poi la svolta: “Abbiamo dovuto cambiare marcia e, passo dopo passo, abbiamo rimontato. Alla fine siamo riusciti a vincere con 10 punti di scarto, più di quanto sperassimo“.

Una gara intensa anche dal punto di vista fisico: “Ci hanno pressato per tutta la partita, quindi alla fine eravamo esausti. Segnare l’ultimo tiro della vittoria per me è stato incredibile. È andata così“.

Due punti che danno morale e continuità, soprattutto in vista del prossimo impegno. Mercoledì la Reggio Bic sarà di scena a Firenze contro la Firenze BIC, formazione ostica e in crescita. “Sono una squadra forte, come abbiamo visto nell’ultima partita contro la Santo Stefano dove hanno perso solo di 10 punti. È giusto rispettarli perché sappiamo di cosa sono capaci. Servirà rispetto, ma abbiamo le nostre chance“.

Trabuchet però guarda con fiducia alla sfida: “Credo che se ci prepariamo bene oggi, avremo le nostre chance. Hanno tre giocatori che segnano molto; se restiamo concentrati in difesa come vuole il coach Antonio Cugliandro, penso che potremo vincere come nella prima partita. I playoff? Possiamo farcela“.

La classifica inizia a sorridere e l’obiettivo playoff non è più un tabù. “Penso di sì, anche perché veniamo da due vittorie consecutive. Se riusciamo a mantenere questo spirito vincente, credo che potremmo farcela a raggiungere i playoff. Vedremo cosa succederà, anche perché dopo ci aspettano squadre molto forti“.

Intanto, però, la Reggio Bic si gode una vittoria pesante e guarda avanti con rinnovata fiducia. Firenze sarà un altro banco di prova fondamentale per capire dove può arrivare questa squadra.