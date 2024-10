Basket – Reggio Calabria pronta ad abbracciare il coach della Nazionale Femminile Marco Crespi

Hanno grinta e voglia di giocare a basket e diventare grandi atlete, ma purtroppo in Calabria non sono in numero sufficiente in tutte le squadre e non si può costituire un campionato in rosa.

Oggi, il progetto della Fip Calabria “Little Woman Play Basketball” ideato dallo staff regionale ed approvato a livello nazionale ha creato questa possibilità unendole ed organizzando un campionato tutto al femminile che le ragazze stanno affrontando con entusiasmo e coesione.

Il progetto diventerà, nei prossimi giorni, oggetto delle attenzioni del Coach della nazionale femminile in rosa Marco Crespi.

Domenica 7 aprile alle ore 11, il PalaBotteghelle diventerà la location dell’incontro delle ragazze impegnate nel progetto con il massimo esponente azzurro del basket femminile in Italia.

Chi è Marco Crespi – Da agosto 2017 è il capo allenatore della nazionale di basket femminile. Gia allenatore di Milano,Biella,Pesaro,Siena, Verona, Baskonia e Siviglia.

In tanti lo ricordano per i suoi commenti tecnici nelle telecronache del basket che conta.

Oggi, Coach Crespi si potrà dedicare alla voglia di emergere e crescere passo dopo passo delle ragazze di Calabria che si meritano tanta attenzione ed un grazie per quanto stanno dimostrando.

Il Presidente del Comitato Regionale Paolo Surace è entusiasta: