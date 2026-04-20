Basket: sconfitta indolore per la Dierre. Ritroverà il Comiso nei play off

Un finale combattuto ed una sconfitta esterna con vista Playoff. La Dierre cede il passo nell’ultima di Poule Promozione di Serie C Unica sul parquet dell’Olympia Basket con il punteggio di 85-83, ma esce dal PalaSport dei siciliani con la consapevolezza di aver messo in difficoltà la futura avversaria dei playoff. Perché sì, proprio Comiso sarà l’ostacolo sulla strada della post-season nel futuro quarto di finale. Una sconfitta “indolore”, insomma, o quasi. Quello che conta davvero, ora, è il girone di ritorno che si giocherà a eliminazione diretta al meglio delle tre sfide.

Il match sembrava prendere subito una piega sbagliata per gli ospiti: l’Olympia parte forte e chiude il primo quarto sul 21-10, con una difesa asfissiante e percentuali da manuale. Ma la Dierre non è squadra che molla. Nel secondo periodo arriva la scossa firmata Cernic, autore di una prestazione da 25 punti che tiene a galla l’intero reparto offensivo bianco-blu. Con lui, Petrovic (16 punti) e un collettivo che piano piano ricuce lo strappo: all’intervallo il divario è già solo 44-40.

Nel terzo e quarto quarto, la partita diventa un’altalena: sorpassi, contro-sorpassi, emozioni da cardiopalma. Per l’Olympia, Carmelo Iurato (21 punti) e Andrea Tartaglia (18) rispondono colpo su colpo, mentre Kamal Ouro Bagna (19) gioca al top. La Dierre non molla mai: Alescio, Gallardo e Donati (8, 8 e 9 punti) tengono viva la partita, mentre il rientrante Miljanic (9) riprende confidenza con il rettangolo di gioco. Finisce 85-83. Si ritroveranno.

Il tabellino

A.DIL. OLYMPIA BASKET COMISO- A.S.D. DIERRE: 85 – 83 (21-10, 44-40, 67-64, 85-83)

A.DIL. OLYMPIA BASKET COMISO: Palmucci 10, Turner 0, Tartaglia 18, Iurato 21, Ouro Bagna 19, Salafia 8, Licata 0, D’Urzo 9, Khalifa 0, Florio 0, Nicosia 0,.All Ceccato.

A.S.D. DIERRE: Petrovic 16, Miljanic 9, Alescio 8, Gallardo 8, Donati 9, La Mastra 0, Arrighini 4, Epifani 4, Cernic 25.All Inguaggiato

Arbitri Cantarella di Giarre e Bucolo di Fiumefreddo