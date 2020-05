Pallacanestro - Ufficiale la storica fusione tra Vis Reggio Calabria e Scuola Basket Viola - FOTO

Non solo un logo sancisce la fusione tra Scuola Basket Viola e Vis Reggio Calabria. La Reggio Basketball Academy punta a valorizzare i giovani e ad un campionato nazionale

Si lavora, nonostante lo stop imposto dal covid-19 nel basket calabrese. C'è fermento per capire quali saranno i roster protagonisti ed in quali serie disputeranno i campionati. La notizia del giorno, maturata da tempo è l'unione di due compagini come Scuola Basket Viola e Vis Reggio Calabria.

Luigi di Bernardo intervistato da CityNow Sport ha spiegato in vari punti la cronistoria, e come si è passato da semplici intenzioni all'attuazione della fusione di una sinergia sportiva.

La ripresa degli allenamenti

Oggi, 25 maggio, abbiamo ripreso gli allenamenti, seguendo i protocolli dettati dalle federazioni e dal governo: i più grandi sono i 2003. Ripartiremo anche con le altre categorie.

La nascita della nuova società

E' una nuova società, oggi abbiamo lanciato la nuova fanpage: la Reggio Basketball Academy, che sancisce così l'unione dei settori giovanili.

La genesi dell'idea

Con Gaetano Condello è un pò che avevamo questa idea. Durante questo periodo di fermo forzato, abbiamo riflettuto la fattibilità di istituire insieme il progetto e visto che per una attività a un lungo termine servono le basi, abbiamo pensato di aggregare il settore giovanile ed unire i due staff. Pasquale Motta, Francesco Barilla, Armando Russo e Valeria Nusco. Credo sia davvero uno staff tecnico di altissimo livello. La gerarchia verrà dettata dai campionati che andremo a svolgere. La federazione deve spiegare quali sono i campionati. Cercheremo di partecipare a tutti i campionati delle varie categorie.

La serie B?

Prima attueremo una valutazione economica interna, poi cercheremo di capire la fattibilità di una serie B che eventualmente non ci faremmo fuggire La scadenza di iscrizione al campionato è 31 luglio. Stiamo facendo un'analisi per portare un titolo nazionale a Reggio Calabria.

Il presente ed il futuro della neonata compagine

Avremo una squadra senior, magari una C gold. L'obiettivo è valorizzare i giovani. Quest'estate cercheremo di dare un ulteriore restyling al PalaBotteghelle dal punto di vista strutturale e di immagine. Verrà effettuato un reclutamento dal 2004 al 2007. Per i più piccolini, ci sarà un minibasket diversificato e fungerà da serbatoio per l'Academy. Abbiamo aperto la nuova fanpage Academy, fermo restando che le pagine Scuola Basket Viola e Vis Reggio Calabria continueranno ad esistere.