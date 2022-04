Basket Serie B 25° turno, al momento fuori dalla griglia playoff la Pallacanestro Viola. Classifica e prossima giornata

Trasferta amara per la la squadra di coach Bolignano, in attesa di rivalsa nel prossimo turno per l'accesso alla post season. Classifica e risultati

La Pallacanestro Viola stecca la trasferta di Cassino, allungano così le dirette avversarie. I neroarancio in attesa del prossimo turno, altrettanto ostico e potenzialmente decisivo ai fini di un'eventuale post season, in casa di Sant'Antimo vittorioso durante la venticinquesima giornata sulla Meta Formia. Agrigento continua la sua marcia trionfale, questa settimana ai danni del CJ Basket Taranto. In testa alla classifica Ruvo di Puglia ha avuto la meglio su Lions Basket Bisceglie. Ragusa si è imposta fuori casa sul Torrenova, Molfetta ha sconfitto tra le mura amiche, dopo un tempo supplementare il Monopoli ed infine Salerno ha travolto Forio in trasferta.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2021/22 - Risultati 25^ giornata



BPC Virtus Cassino-Pall. Viola Reggio Calabria 72-70

Forio Basket 1977-Virtus Arechi Salerno 49-79

Meta Formia-Geko PSA Sant’Antimo 50-93

Fidelia Torrenova-Virtus Kleb Ragusa 80-81

Moncada Energy Agrigento-CJ Basket Taranto 72-61

Pavimaro Molfetta-Lapietra Monopoli 98-90 d. 1 t.s.

Lions Basket Bisceglie-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 74-79

Classifica (Punti, vittorie-sconfitte)

Moncada Energy Agrigento 44, 22-2

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 34, 17-8

Lions Basket Bisceglie 32, 16-7

Virtus Arechi Salerno 30, 15-9

Virtus Kleb Ragusa 30, 15-9

CJ Basket Taranto 30, 15-10

Fidelia Torrenova 30, 15-10

Geko PSA Sant’Antimo 28, 14-11

Pall. Viola Reggio Calabria 26, 13-12

Pavimaro Molfetta 20, 10-14

Bava Pozzuoli 18, 9-15

BPC Virtus Cassino 18, 9-16

La Pietra Monopoli 16, 8-16

Forio Basket 1977 16, 8-16

Del.Fes Avellino 14, 7-16

Meta Formia 2, 1-23

Recupero 19^ giornata:

07/04/2022 20:00 Virtus Kleb Ragusa-Moncada Energy Agrigento

26^ giornata, undicesima di ritorno:

10/04/2022 18:00 Virtus Arechi Salerno-Fidelia Torrenova

10/04/2022 18:00 Moncada Energy Agrigento-Bava Pozzuoli

10/04/2022 18:00 Virtus Kleb Ragusa-Meta Formia

10/04/2022 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Pall. Viola Reggio Calabria

10/04/2022 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Forio Basket 1977

10/04/2022 18:00 Del.Fes Avellino-Pavimaro Molfetta

10/04/2022 18:00 Lapietra Monopoli-Lions Basket Bisceglie

10/04/2022 19:00 CJ Basket Taranto-BPC Virtus Cassino