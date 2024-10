Basket Serie B Int. girone H, prima vittoria casalinga per la Viola. Risultati e classifica

Nell'anticipo vince in trasferta la Svincolati Milazzo, prossimo avversario della Viola. Ancora a punteggio pieno Capo d'Orlando

Si è conclusa la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

La Viola porta a casa 2 punti importantissimi e aggancia la seconda posizione in classifica. Nell’anticipo vince in trasferta la Svincolati Milazzo, prossimo avversario della Viola, grazie anche al neo acquisto Sedin Karavdic, centro sloveno ex Orlandina, con 19 punti e 6 rimbalzi. Prosegue il percorso a punteggio pieno di Capo d’Orlando, ancora a secco di vittorie Catania e Fortitudo Messina.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati quarta giornata

Castanea – Sala Consilina 73-65

Fortitudo Messina – Svincolati Milazzo 58-87

Virtus Ragusa – Orlandina 65-68

Bim Bum Rende – Cus Catania 82-80

School ME – Piazza Armerina 79-76

Pallacanestro Viola – Barcellona 99-89

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 8

Virtus Ragusa 6

Bim Bum Rende 6

Pallacanestro Viola 6

Piazza Armerina 4

Barcellona 4

Castanea 4

Milazzo 4

School ME 4

Sala Consilina 2

Fortitudo Messina 0

Cus Catania 0

Prossimo Turno

Cus Catania – School ME

Barcellona – Castanea

Svincolati Milazzo – Pallacanestro Viola

Piazza Armerina – Fortitudo Messina

Sala Consilina – Virtus Ragusa

Orlandina – Bim Bum Rende