Basket serie C Silver quinta giornata – Risultati, classifica e prossimo turno

Nella quinta giornata, la Viola Basket Reggio Calabria ha rispettato un turno di riposo, in vista della sfida casalinga contro Catanzaro che si trova in vetta solitaria alla classifica di serie C Silver calabrese, grazie alla vittoria maturata contro Lamezia. La Lumaka si è imposta sulla Scuola Basket Viola. La Bim Bum Rende ha avuto la meglio in casa della Vis che è riuscita a recuperare il distacco, con una rimonta non portata a termine.

Quinta giornata di andata

Vis Reggio Calabria A.DIL. BIM BUM BASKET – RENDE 75 – 79

A.S.D.LU.MA.KA. BASKET A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA 107 – 63

AD US CATANZARO CENTRO BASKET – A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA 119 – 82

Classifica C SILVER (punti/giocate)

AD US Catanzaro 10 / 5

Pallacanestro Viola Supporters Trust 8 / 4

Beretta Lumaka 6 / 3

Nodo & Servizi Bim Bum Rende 4 / 5

Basketball Lamezia 0 / 4

Scuola di Basket Viola 0 / 3

Sesta Giornata di andata

A. DIL. SCUOLA DI BASKET VIOLA – Vis Reggio Calabria

PALAZZETTO BOTTEGHELLE – VIA BOTTEGHELLE REGGIO DI CALABRIA RC

22-11-2019 – 19:30

A.D.F. BASKETBALL LAMEZIA – A.S.D.LU.MA.KA. BASKET

PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA MARCONI LAMEZIA TERME CZ

24-11-2019 – 18:00

ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPOR – AD US CATANZARO CENTRO BASKET

PALA PENTIMELE – LOCALITA’ PENTIMELE REGGIO DI CALABRIA RC

23-11-2019 – 20:45

Riposa: Bim Bum Rende