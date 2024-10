Basket – Supporters Trust Viola, la lettera del presidente Calabrò ai soci: ‘Grazie a tutti, ripartiremo più forti’

La missiva del presidente del Supporters Trust in contemporanea all’intervista di CityNow Sport . Lo stesso Gabriele Calabrò ha spiegato:

Grande entusiasmo sia dal punto del Trust che della società, è encomiabile ciò che sta producendo il dott. Carmelo Laganà. Fa molto, crea rete, grazie alla sua figura hanno aderito molti soci. Ha pienamente compreso cosa significhi far parte di un Trust. Bisogna capire le regole di ingaggio della federazione, e la forza della pallacanestro Viola in merito a queste regole. Il Supporters Trust sarà accanto alla società. I passi saranno in ottica futura da entrambi i soggetti, Viola e Supporters Trust. Sicuramente l’obiettivo è il campionato nazionale dopo tutto ciò che è stato fatto e che stato dimostrato nel campionato interrotto dalla pandemia.

La lettera alle componenti del Trust:

Carissime Socie, carissimi Soci,

un anno fa annunciavamo la fondazione del Supporters Trust Viola, aprendo di fatto la possibilità a tutti noi di poter essere motore e protagonisti della nostra passione, la Viola, ognuno secondo il proprio apporto, non solo in termini monetari ma anche di tempo, idee e sacrifici.

Avrei preferito scrivere queste mie parole a Voi indirizzate a margine di una partita giocata sul parquet: purtroppo come voi tutti sapete i campionati sono stati dichiarati terminati dalla Federazione Italiana Pallacanestro in ragione della ben più dura e importante partita che tutta la nostra Nazione sta affrontando in queste settimane. Il mio pensiero e profondo ringraziamento va a tutti coloro i quali, fra cui si annoverano numerosi soci, svolgono quotidianamente il proprio compito in questa partita contro questo avversario che tanto dolore e preoccupazione sta diffondendo ovunque nel mondo: personale medico e sanitario, forze dell’ordine e tutti coloro i quali sono impegnati duramente in questo momento per il benessere di tutti noi.

Il Supporters Trust funziona se tutti si uniscono dietro un obiettivo comune, allo stesso modo se saremo coesi raggiungeremo insieme e, ne sono certo, presto, il traguardo da tutti sperato, quello di poter tornare alle nostre vite, ai nostri impegni ed alle nostre passioni. La Storia ci insegna che dopo le crisi, le guerre, le malattie l’umanità è sempre stata capace di rialzarsi e puntare verso nuove mete ed orizzonti. La Storia della nostra Reggio è poi costellata di eventi che hanno messo a dura prova i sui abitanti: sempre, con l’intelligenza e la cocciutaggine tipica dei Calabresi, abbiamo ricostruito, sistemato, modellato la nostra vita sulle sponde dello Stretto, alle pendici del maestoso Aspromonte scrollandoci la polvere di dosso e ripartendo meglio di prima.

Torneremo ad abbracciarci, torneremo a riempire i locali, torneremo a realizzare i nostri sogni. Torneremo alla passione che ci accomuna, a quella palla a spicchi che tende verso il cielo, torneremo a sostenere la nostra Viola. In questo momento tutto è in divenire, non sappiamo ancora cosa decideranno gli organi Federali preposti in merito dei prossimi campionati che inevitabilmente torneranno ad essere disputati, sappiamo per certo che il nostro unico obiettivo è quello di far sì che una squadra con la canotta neroarancio scenda nuovamente sul parquet a disputare un campionato, con degli avversari davanti ma con alle spalle il Supporters Trust Viola. Coadiuvando la Società, encomiabilmente guidata dal Dott. Carmelo Laganà, abbiamo dimostrato con i fatti che l’unione di tutti noi e di tanti Sponsor, che hanno compreso appieno la portata innovativa e dirompente del Progetto, può rendere possibile la realizzazione di un Sogno. Nuove sfide ci attendono, questo non è altro che un momento nel quale dobbiamo distogliere la nostra attenzione dal percorso tracciato, ma nulla si è fermato, le riunioni programmatiche, anche se a distanza, stanno continuando, il futuro è davanti a noi e confido ciecamente sarà ancora inevitabilmente Neroarancio! Oggi siamo chiamati ad unirci ancora di più ed a gettare insieme basi solide per il futuro. Nei prossimi giorni vi saranno sottoposte alcune novità che stiamo progettando e che intendiamo condividere con tutti voi Soci, per essere insieme pronti quando nuovamente sarà richiesto il nostro impegno in campo, nel ruolo che ricopriamo al meglio, quello del Supporters Trust.

In ultimo ma non per ultimo permettetemi un particolare ringraziamento a chi quella maglia l’ha indossata sul rettangolo di gioco ed a chi ha consentito quotidianamente che ciò potesse avvenire. Mi riferisco alla Società Pallacanestro Viola in tutte le sue componenti, dal Presidente Laganà a tutti i membri del Consiglio Direttivo, a tutto lo Staff Tecnico e Atletico, ai Dirigenti sportivi, a tutti gli Atleti che fin dal mese di agosto hanno vissuto questa stagione con serietà e sacrificio. Soprattutto il mio Grazie va singolarmente ad ognuno di voi per aver scelto di condividere questo percorso con me e tutto il Direttivo del Supporters Trust che tanto impegno ha profuso per arrivare a vivere insieme le emozioni della stagione sportiva appena terminata.

Grazie a tutti e forza Viola!

