Basket ed emergenza coronavirus, stop ai campionati FIP regionali: arriva l’ufficialità

Coinvolte nella decisione le società reggine: Pallacanestro Viola, Lumaka, Vis e Scuola Basket Viola impegnate in C Silver

Il campionato delle 7 squadre di C Silver calabrese, si ferma. La nota del presidente Paolo Surace con allegata la lettera del Presidente Petrucci, è categorica, la stagione si ritiene, lasciando alle società ed ai tifosi molte perplessità.

La domanda immediata è cosa accadrà adesso? Ed inoltre bisognerà capire se verrà annullato ciò che si è svolto finora, o si premierà il merito sportivo? Se si con quali criteri? In attesa di conoscere le risposte ecco la missiva della FIP Calabria indirizzata a tutte le compagini di basket calabrese.

Spett.li Società

in allegato (clicca qui per visionare) si invia la lettera del Presidente Petrucci che determina la conclusione della stagione sportiva 2019/2020 per l’attività regionale, a causa dell”emergenza sanitaria legata al Coronavirus.