Basket: Viola, l’analisi dell’incontentabile coach Federico Cigarini

Il Coach Federico Cigarini ha fatto il punto, con forza, e sollecitando un atteggiamento rinnovato da parte dei suoi giocatori, nonostante la vittoria, la terza su quattro partite, al termine della sfida vinta contro Barcellona.

“L’analisi faccio fatica a farla, tutta la settimana avevamo preparato un altro tipo di difesa. Dobbiamo essere un’unica cosa. L’importante era vincere, sbloccarci, ma non abbiamo fatto niente di quello che avevo richiesto. Tecnicamente eravamo più forti ma in difesa malissimo, sono arrabbiato coi giocatori. In settimana non abbiamo accettato delle scelte difensive. La testa ci ha dato troppi problemi, dovevamo fare delle cose e non le abbiamo fatte. Dobbiamo chiedere scusa alla gente perché dobbiamo far vedere un altro spettacolo. Qualcuno dei miei non era convinto al 100%, deve tirare fuori la grinta. Abbiamo dato l’occasione per far dire che giochiamo male. Reggio so che è un piazza che pretende, intanto abbiamo vinto e fatto vedere una vittoria al pubblico. Per il gioco bello ci arriveremo, ci stiamo mettendo d’impegno“.

Nonostante il secondo posto in classifica, l’allenatore sottolinea con forza: “In settimana non ho dormito tranquillamente, sapevo che hanno giocatori ibridi, un mancino e un giocatore come Fernandez non ce l’ha nessuno. Avevamo preparato delle cose ma non le abbiamo fatte, complimenti a lui. Non c’è da salvare nulla coi due punti, per stare nella parte alta della classifica ci vuole mentalità. Settimana prossima andiamo a Milazzo, partita difficilissima, ma se facciamo così i due punti non so se li portiamo a casa. Comunque complimenti a Barcellona, non molla mai“.