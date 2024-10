Basket, Viola: il saluto commosso di Pasquale Motta

"Farò sempre il tifo per la Viola che è stata la mia seconda pelle e lo sarà per sempre"

“A volte anche le cose più belle finiscono. Purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e la Viola. Momenti che racchiudono 30 anni di storia neroarancio. Ho vissuto emozioni straordinarie. Faccio fatica a descrivere quello che mi porto dentro il cuore. Mi sarebbe piaciuto provare a riportare i colori neroarancio sul palcoscenico che meritano, ma il legame che c’è con la mia Viola e tutto il popolo neroarancio non finirà certo oggi. Farò sempre il tifo per la Viola che è stata la mia seconda pelle e lo sarà per sempre.

Sei stata il privilegio più bello, il sogno più emozionante e incredibile che potessi desiderare; allenarti per così tanto tempo un sogno divenuto realtà, di questo te ne sarò sempre grato. La mia porta resterà aperta. Ora il mio cuore batte ancora più forte, non riesco a proseguire …è solo un arrivederci, continua a farmi sognare.

Grazie Viola, grazie a tutti quelli che negli anni mi hanno apprezzato come uomo e come allenatore e che mi hanno voluto bene.

“Sempre e per sempre dalla stessa parte ci troveremo”