Basket – Viola, Bolignano: ‘C’è da alzarsi in piedi per applaudire giocatori e tifosi’

La Viola ritrova i play off, grandissima soddisfazione anche la per la società

Dopo la straordinaria vittoria in casa del Taranto, la Viola dopo quattro anni torna nei playoff promozione di Serie ed ora la compagine neroarancio da settima in classifica inconterà la Sebastiani Rieti, seconda nel girone C ed indicata come una delle squadre superfavorite. Le dichiarazioni di coach Bolignano a fine gara riprese dalla pagina ufficiale facebook della società neroarancio:

Grazie a giocatori e tifosi